對話發言者2/3批警暴 四成提獨立調查 林鄭：應監警調查

林鄭：不接受不追究被捕者

林太昨日多次強調要「聆聽」、「對話」，稱對話並非公關伎倆，而是冀尋求改變；面對市民建議成立COI，她的回應未見改變，只重申應由監警會調查；又形容警隊是香港維持治安的重要支柱，並稱若釋放所有被捕的示威者，「會為香港法治帶來最大最大衝擊，對年輕一代無好處」。

近150人出席昨晚在伊利沙伯體育館舉行的「社區對話」，當中30人獲抽中發言。林太在6名市民發言後綜合回應，亦曾直接回應市民質疑。

根據本報統計，12名市民均明確促請政府成立COI，當中大部分人認為監警會為「無牙老虎」、未能作任何實際行動；亦有發言者質疑，監警會至今收到大量投訴，處理難以追上投訴速度。另有市民建議重整香港電台、應設國民教育同時，亦認為很需要成立COI，並建議委任退休法官調查「暴動」原因，包括調查議員有否參與，以及警察做得不合理之處。

面對多名市民關注，林太仍重申應由監警會調查。她稱一直預期焦點會是COI，「未必令大家滿意，我們考慮了許多因素」，強調監警會定會在6個月內提交報告並公開，「已有1300份資料，涉及逾2萬影像、信息交予監警會，是否應予監警會數月完成工作，才擺在眼前看看是否大家可接受的事實？」

本報統計，共有20名市民提及警方濫權濫暴問題，為最受人關注的議題。多人都提及警方蒙面、無展示編號或委任證，最終市民投訴無門，當中有人問林太會否下行政命令，要求警員展示編號；另有市民稱，普通人聽到警察清場都感恐懼、擔心，已超越政治立場，明言對於伊館有大批警察佈防感到擔心，問：「我可否安全走出去？」有發言者說，如果警員執法時也不蒙面、不清楚顯示編號，也要守反蒙面法，她便支持立法。

質疑問責制 批鄭若驊盧偉聰無現身

另外，多名發言者質疑問責制下卻無官員在今次事件中問責，有人批評問責制「壽終正寢」，要求林太下台；也有發言者批評，要為反修例風波問責的律政司長鄭若驊及警務處長盧偉聰為何無現身。

林鄭月娥強調，支持執法機關工作「不等於我容許他們不守規、不守法」，強調如有公務人員違法、違反內部指引，都會嚴肅跟進。她稱關心年輕人，但強調應有底線，違法便須承擔後果，明言無法接受不追究被捕者，「會為香港法治社會帶來最大最大衝擊」。

稱「懸崖式信任下降」大挑戰

林太亦表示，上任時曾提及關心、聆聽、行動，「我們聽得不夠，我們的行動予人感覺一意孤行」；她承認近月政府及警方信任度均下跌，「懸崖式信任下降，是很大挑戰」，但認為在信任度不高時更需不斷溝通對話，冀加深市民諒解，在欠缺信任下找出路。

對話會現場氣氛大致平和，發言期間無人高呼口號或說粗言穢語、無人擲物，有人更呼籲大家拍掌支持不同政見的發言者；直至完場時才有人高呼「光復香港，時代革命」、「香港人加油」等口號，並高唱《願榮光歸香港》。對話會7時開始，最後「超時」於9時半結束。

明報記者

（反修例風暴）

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