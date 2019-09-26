團結基金倡推「港人組屋」 八成人有樓

【明報專訊】由全國政協副主席董建華牽頭的智庫團結香港基金昨日發表最新房屋政策建議，提出參考新加坡組屋模式，推行「港人組屋」計劃，涉10項措施，冀令全港七成至八成市民擁有物業。措施包括重推「租置計劃」，以市價二五折出售公屋單位，並改變補價機制，將補價鎖定在單位出售當日；建議新建公屋可租可買、為輪候公屋家庭提供租金津貼；而為首次置業青年提供的免息貸款，基金會倡撥政府地價收入兩成設立基金，料每年可達200億元。
首置免息貸款 倡用地價收入
反修例示威衝突持續3個多月，團結香港基金總幹事鄭李錦芬昨日說，風暴根源離不開深層矛盾，當中房屋問題引起社會鬱結，認為政府需要大刀闊斧改善房屋政策，否則香港難以長治久安。她引述董建華擔任特首期間提出七成港人置業的政策目標，並稱不少意見認為新加坡組屋模式值得借鑑，故基金會提出「港人組屋」計劃，建議將房策由現時「租住為主」轉為「置業為主」，讓市民能夠有恒產，並認為人有自己資產會讓社會更安寧。
倡推租置 二五折售 鎖定補價
基金會提出10項建議（見表），包括全面改善現時「租置計劃」，並推出「租置計劃2.0」，讓公屋居民可買目前單位，建議以市價二五折出售，並將單位的補價金額鎖定在單位出售當日，意味補價不隨市價上升；若業主在第二市場將單位轉讓予綠表或白表家庭，可毋須補價下交易；針對租置計劃被批評管理混亂等問題，基金會建議政府增加注資維修儲備基金，重新審視租置屋邨的界線範圍。
基金會副總幹事黃元山稱，受限於現行補價機制，去年未補價居屋及租置單位的流轉率僅0.5%，低於已補價居屋及租置單位的4.4%，而「租置計劃2.0」鎖定補價金額，料令業主更易補價，並容許業主更靈活出租單位，可更有效運用公營房屋資源，相信能夠修復置業階梯，讓公屋戶能擁有自己的單位。至於正輪候公屋的家庭，基金會建議政府為公屋輪候冊「隊頭」的家庭提供租金津貼，減輕輪候期間的租金壓力；未來落成的新公屋單位容許可租可買，公屋戶可選擇租住或購買，即使選擇租住，日後亦有權購置單位。
基金會亦建議放寬資助出售單位的流轉限制，建議允許未補價的資助單位業主，可將單位出租予公屋輪候冊及白表家庭，相信可釋放大量未被充分利用的公營房屋；全面開放「白居二」市場，允許更多白表家庭在第二市場購買未補價資助單位。基金會同時建議政府為首次置業但不符合居屋申請資格的40歲或以下青年提供免息貸款，把所需的首期金額減至樓價一成，由政府提供樓價三成的免息貸款，首置者須向銀行承做六成按揭，以樓價800萬元為上限，購置單位涵蓋一手或二手私樓、已補價居屋及租置單位。
房委恐致現有公屋單位減少
房委會委員招國偉認為，若重推租置計劃，房委會每年收回用作編配的現存公屋單位將會減少，建議以先導計劃性質推行，評估計劃推出後的影響。他認為，重推租置計劃不足以解決住屋問題，而且或再出現以往因業權不同衍生的管理問題。