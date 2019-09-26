團結基金倡推「港人組屋」 八成人有樓

首置免息貸款 倡用地價收入

反修例示威衝突持續3個多月，團結香港基金總幹事鄭李錦芬昨日說，風暴根源離不開深層矛盾，當中房屋問題引起社會鬱結，認為政府需要大刀闊斧改善房屋政策，否則香港難以長治久安。她引述董建華擔任特首期間提出七成港人置業的政策目標，並稱不少意見認為新加坡組屋模式值得借鑑，故基金會提出「港人組屋」計劃，建議將房策由現時「租住為主」轉為「置業為主」，讓市民能夠有恒產，並認為人有自己資產會讓社會更安寧。

倡推租置 二五折售 鎖定補價

基金會提出10項建議（見表），包括全面改善現時「租置計劃」，並推出「租置計劃2.0」，讓公屋居民可買目前單位，建議以市價二五折出售，並將單位的補價金額鎖定在單位出售當日，意味補價不隨市價上升；若業主在第二市場將單位轉讓予綠表或白表家庭，可毋須補價下交易；針對租置計劃被批評管理混亂等問題，基金會建議政府增加注資維修儲備基金，重新審視租置屋邨的界線範圍。

基金會副總幹事黃元山稱，受限於現行補價機制，去年未補價居屋及租置單位的流轉率僅0.5%，低於已補價居屋及租置單位的4.4%，而「租置計劃2.0」鎖定補價金額，料令業主更易補價，並容許業主更靈活出租單位，可更有效運用公營房屋資源，相信能夠修復置業階梯，讓公屋戶能擁有自己的單位。至於正輪候公屋的家庭，基金會建議政府為公屋輪候冊「隊頭」的家庭提供租金津貼，減輕輪候期間的租金壓力；未來落成的新公屋單位容許可租可買，公屋戶可選擇租住或購買，即使選擇租住，日後亦有權購置單位。

基金會亦建議放寬資助出售單位的流轉限制，建議允許未補價的資助單位業主，可將單位出租予公屋輪候冊及白表家庭，相信可釋放大量未被充分利用的公營房屋；全面開放「白居二」市場，允許更多白表家庭在第二市場購買未補價資助單位。基金會同時建議政府為首次置業但不符合居屋申請資格的40歲或以下青年提供免息貸款，把所需的首期金額減至樓價一成，由政府提供樓價三成的免息貸款，首置者須向銀行承做六成按揭，以樓價800萬元為上限，購置單位涵蓋一手或二手私樓、已補價居屋及租置單位。

房委恐致現有公屋單位減少

房委會委員招國偉認為，若重推租置計劃，房委會每年收回用作編配的現存公屋單位將會減少，建議以先導計劃性質推行，評估計劃推出後的影響。他認為，重推租置計劃不足以解決住屋問題，而且或再出現以往因業權不同衍生的管理問題。