本報驗11款粉紅藥水全含菌 袁國勇促規管

【明報專訊】粉紅藥水接連被揭含洋蔥伯克氏菌和無色桿菌，但不受《藥劑業及毒藥條例》規管。本報於銅鑼灣及北角藥房購買6個品牌、共11款粉紅藥水，交港大微生物學系檢驗，結果所有樣本含菌，最高達每毫升10萬個菌落形成單位（CFU）。當中未曾公布的Karui Care輕井清洗消毒液同時含有上述兩類菌，達每毫升3.3萬個CFU；另有3個品牌被揭含羅爾斯頓氏菌屬（Ralstonia spp）。專家袁國勇表示是次檢驗反映差不多市面上能買到的粉紅藥水均含菌，而該類菌可引致腦膜炎等入侵性感染，促政府規管。
KS Medical含菌量最高
本報於本月20及23日購買6個品牌、共11款均含有0.05%氯己定的粉紅藥水，交港大微生物學系檢驗，發現11款均含菌（見表），其中「KS Medical洗必泰殺菌.消毒水」含菌量最高達10萬個CFU。8款藥水被驗出含洋蔥伯克氏菌，當中3款同時含無色桿菌屬（Achromobacte spp），包括2款含菌量介乎每毫升2.2萬個至3.3萬個CFU的「Karui Care 輕井清洗消毒液」及含菌量最高的KS Medical。
「Dr. MAX'S 麥氏醫生消毒清洗液」、「Smart Medi 洗必泰消毒清洗液」及「Bio Cept 必療治洗必泰消毒清洗液」均被驗出羅爾斯頓氏菌屬，含菌量分別為2.4萬個、500個及1.5萬個CFU。另有4個「AntiSept加護殺菌消毒液」樣本含洋蔥伯克氏菌。
據衛生署資料，Dr. MAX'S、Smart Medi供應商為寶源（美國）藥業有限公司，
AntiSept和KS Medical供應商分別是昭隆行有限公司及金星藥行，正回收涉事產品。Karui Care的包裝列明，銷售商為輕井會社有限公司。
袁國勇：反映市面產品近全含菌
港大微生物學系講座教授袁國勇表示，是次驗出的3類菌在有濕氣環境生長，感染人體可致病，通常發生在醫院內，尤其慢性肺病、免疫力低及使用內置醫療儀器等患者高危，會引致肺炎、菌血症、腹膜炎、腦膜炎及心內膜炎等。
袁估計產品在製作過程中受機器、稀釋用的水或包裝等污染。他說是次檢驗反映差不多市面上能買到的粉紅藥水均含菌，遠超歐美國家就體外用消毒藥水設下的含菌量標準（介乎每毫升不多於100至1000個CFU），長者或長期病者使用後很可能受感染。
袁國勇說：「病人不知道，買消毒藥水以為可消毒，怎知道反而感染了細菌，是危險和不理想。」他認為當局應考慮監管，擴闊藥劑製品定義，監管所有用於消毒傷口的消毒藥水，含菌量標準則要由當局決定。雖然醫管局使用的兩種粉紅藥水均無發現含菌，但他建議醫管局定期化驗其粉紅藥水含菌量。
香港藥劑業及毒藥管理局成員鄭陳佩華說，是次被揭含菌的產品均沒有醫療用途聲稱（包裝列明「只供外用」），但被用作洗傷口，認為管理局應研究是否收緊監管。她透露該局上周開會決定先檢視英、美、加等國家規管消毒藥品做法。她認為可從收緊規管和加強標籤入手，包括考慮氯己定含量低於2%都要註冊成藥劑製品，或這類消毒藥水產品要標籤表明不能用來洗傷口。她期望兩三個月內可提出新指引，再予業界半年至一年寬限期回收產品和改標籤。