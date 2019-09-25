本報驗11款粉紅藥水全含菌 袁國勇促規管

KS Medical含菌量最高

本報於本月20及23日購買6個品牌、共11款均含有0.05%氯己定的粉紅藥水，交港大微生物學系檢驗，發現11款均含菌（見表），其中「KS Medical洗必泰殺菌.消毒水」含菌量最高達10萬個CFU。8款藥水被驗出含洋蔥伯克氏菌，當中3款同時含無色桿菌屬（Achromobacte spp），包括2款含菌量介乎每毫升2.2萬個至3.3萬個CFU的「Karui Care 輕井清洗消毒液」及含菌量最高的KS Medical。

「Dr. MAX'S 麥氏醫生消毒清洗液」、「Smart Medi 洗必泰消毒清洗液」及「Bio Cept 必療治洗必泰消毒清洗液」均被驗出羅爾斯頓氏菌屬，含菌量分別為2.4萬個、500個及1.5萬個CFU。另有4個「AntiSept加護殺菌消毒液」樣本含洋蔥伯克氏菌。

據衛生署資料，Dr. MAX'S、Smart Medi供應商為寶源（美國）藥業有限公司，

AntiSept和KS Medical供應商分別是昭隆行有限公司及金星藥行，正回收涉事產品。Karui Care的包裝列明，銷售商為輕井會社有限公司。

袁國勇：反映市面產品近全含菌

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，是次驗出的3類菌在有濕氣環境生長，感染人體可致病，通常發生在醫院內，尤其慢性肺病、免疫力低及使用內置醫療儀器等患者高危，會引致肺炎、菌血症、腹膜炎、腦膜炎及心內膜炎等。

袁估計產品在製作過程中受機器、稀釋用的水或包裝等污染。他說是次檢驗反映差不多市面上能買到的粉紅藥水均含菌，遠超歐美國家就體外用消毒藥水設下的含菌量標準（介乎每毫升不多於100至1000個CFU），長者或長期病者使用後很可能受感染。

袁國勇說：「病人不知道，買消毒藥水以為可消毒，怎知道反而感染了細菌，是危險和不理想。」他認為當局應考慮監管，擴闊藥劑製品定義，監管所有用於消毒傷口的消毒藥水，含菌量標準則要由當局決定。雖然醫管局使用的兩種粉紅藥水均無發現含菌，但他建議醫管局定期化驗其粉紅藥水含菌量。

香港藥劑業及毒藥管理局成員鄭陳佩華說，是次被揭含菌的產品均沒有醫療用途聲稱（包裝列明「只供外用」），但被用作洗傷口，認為管理局應研究是否收緊監管。她透露該局上周開會決定先檢視英、美、加等國家規管消毒藥品做法。她認為可從收緊規管和加強標籤入手，包括考慮氯己定含量低於2%都要註冊成藥劑製品，或這類消毒藥水產品要標籤表明不能用來洗傷口。她期望兩三個月內可提出新指引，再予業界半年至一年寬限期回收產品和改標籤。

明報記者 許芳文 朱韻斐 黃心悅