21歲青年控侮辱國旗准保釋 禁足新城市廣場

報稱為跟車工人的羅敏聰（21歲），被控一項侮辱國旗罪，被指於9月22日在沙田新城市廣場及沙田大會堂一帶，公開及故意以毁損、踐踏等方式侮辱國旗。據悉，當日下午一批蒙面示威者拆走沙田大會堂外國旗，被告踐踏國旗後再從新城巿廣場3樓拋下，之後撕開國旗並扔進垃圾桶，連同垃圾桶將國旗推進噴水池。國旗其後被人拋下城門河，被告當晚離開現場後被捕。

羅敏聰暫毋須答辯，案件押後至10月15日再訊，被告獲准以1萬元保釋，須守宵禁令和不得踏足新城市廣場100米範圍內。

其餘3人同被控一項暴動罪，被告依次為陳樂怡（24歲）、周錦威（23歲）及黃溢霖（43歲），分別報稱售貨員、工程師和地產經紀，控罪指他們9月22日在沙田好運中心外連同其他身分不詳的人參與暴動。次被告周錦威另被控一項公眾地方管有攻擊性武器，即鐵槌、鉗和螺絲批各一；及一項阻撓在正當執行職務的警務人員，即高級督察林佩武。

3人控暴動 1人另控藏械

據悉，當日下午示威者於沙田源禾路堵路和點火，傳媒影片拍攝到首被告和次被告共持一個鐵槌，第三被告曾搬鐵馬，3人分別戴口罩和以布遮面。首被告被警方制服時，其男友即次被告欲拉走她同被捕，次被告事後被搜到鐵槌、鉗和螺絲批。案件押後至11月26日，3人准以1萬元保釋，須守宵禁令和不得進入好運中心。

另外，16歲學生曾俊傑涉於本周日在旺角警署外縱火，被控縱火及暴動罪，被告稱不適，昨留醫缺席聆訊，案件押後至9月27日。

【案件編號：STCC3610-11、KCCC2419/19】

（反修例風暴）