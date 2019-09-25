國際特赦批港府限制自由釀示威 促查警暴

特首辦：指控無根據 法例保障人權自由

特首辦本月20日回覆該組織時稱，報告的指控毫無根據，人權及自由獲法例保障及港府維護。特首辦在信中稱，監警會正就反修例示威做釐清事實研究，並重申監警會機制行之有效。

國際特赦組織發表《北京對香港的紅線》報告，稱2017年國家主席習近平劃下底線，針對危害國家主權安全、挑戰中央權力、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，將市民行使權利的行為視為「紅線」，港府亦採取手段違背其在《國際人權公約》及《基本法》下應承擔的責任。報告提到2014年佔領運動至今逾百人因和平行動被檢控，又批評警方使用日益嚴厲的手段及在示威者面對襲擊時袖手旁觀。

國際特赦組織東亞區辦事處主任羅助華表示，在政府公布修訂《逃犯條例》前，香港權利與自由已逐步被蠶食，修例只是「北京侵犯人權的冰山一角」，又表示警方對反修例示威的粗暴回應令人害怕香港正陷入內地高壓管治方式。他促請港府證明保障人權的決心，抗衡北京定下的「紅線」。

另外，本周日晚「守護孩子行動」男義工於元朗涉襲警被捕，網上片段顯示有警員疑於後巷用腳踢他，不過警方否認指控。有份組織「守護孩子行動」的好鄰舍北區教會傳道人陳凱興昨天說，被捕義工已回家休養，組織正蒐集事發當晚影片，呼籲目擊者提供資料。

（反修例風暴）