譚惠珠倡立《反蒙面法》 林鄭：要考慮反效果

林鄭月娥昨日出席行政會議前見記者，被問到有要求引用《緊急法》，訂立《反蒙面法》和《辱警罪》，她回應說，政府用到上述法例時，須考慮會否帶來反效果或令香港國際聲譽再受挫。政務司長張建宗回應，稱律政司正就反蒙面法研究外國做法，以及本港是否適用等，強調政府暫未有明確決定。

基本法委員會副主任譚惠珠表示，過去周末有長者被蒙面者圍毆，形容是無視法律、不存在人性，她認為禁止蒙面可令大家知道犯法要付出代價，否則拘捕人後，因證據不足而無法繩之以法，會令法治無法彰顯。

田北辰：私了源自市民不信警

港區人大代表、立法會議員田北辰表示，「私了」源自有市民認為警方拘捕行動偏袒，市民漸漸不信任警察，遂「自己解決」，他認為唯有成立獨立調查委員會才可解決問題。他認為目前形勢下，立法禁蒙面「仲大鑊」，但稱長遠要討論，方案須各方接受。行政會議成員湯家驊認為有需要立法禁蒙面，如因蒙面令暴力行為擴散，社會應公開討論。經民聯主席盧偉國表示，蒙面帶來的問題已非常清晰，但憂慮能否在現時政治氣氛通過法例。

立法會議員郭榮鏗表示，如果立法會復會便立法，可預見再有百萬人包圍立法會抗議。他重申，公民黨不贊成立法禁止蒙面示威，認為不切實際。他表示，現時市民對五大訴求非常清晰，政府及親中人士不應試圖以法律解決政治問題。

（反修例風暴）