被捕人：警輪流虐打 曾憂死在警署 稱遭丫叉彈背 委任證打臉：警問係咪鍾意睇

警方：接相關投訴 不評論

對於郭先生指控，警方回覆查詢時表示，目前接獲一宗相關投訴，現階段不作評論。

郭先生（化名）於8月10日多區「快閃」反修例示威行動中被捕。郭形容，當晚被3至5名警員按在地上的一刻，便遭對方拳打腳踢，並不斷用粗口罵他「死曱甴」。郭被鎖上手扣帶上警車，有警員隨即關掉車內燈光和拉上窗簾，並將他的頭撞向車窗和座椅，更一度用丫叉橡筋彈其背部。警車行駛途中，有警員將他扯下座椅，並用戴護膝裝備的膝蓋壓向他，稱「打到你哋×街」。郭先生其間一度被警員搶走電話，要求他提供密碼，又大力抓其下體，令他深感受辱。

紅磡警署內拳打腳踢

「有些人走了 另一批又來玩我」

到達紅磡警署後，郭曾3度在樓梯位置遭警員推跌，並推他撞向牆壁，令其膝蓋和小腿「痛到行都行唔到」。他其後與3男1女被捕人共處一房間，目睹女被捕人正被搜身，其中一名男被捕人則被衣服蒙頭，遭警員用拳頭和簿毆打。有警員要求所有人將臉部貼在桌子上，不得四處張望。其間，郭曾遭警員吐汽水和潑鹹水、被警員用委任證拍打臉部，問「係咪好鍾意睇委任證」，之後再遭10多名警員一邊責罵，一邊向他拳打腳踢，形容當時「有些人走了，另一批又來玩我」。

數小時後，一名警員嘗試與郭對話，說「要怪就怪自己跑得慢」，繼而問他是否以急救員身分到場，又鼓勵他「篤灰」，要他供出其他示威者姓名。郭先生稱，被鎖上手扣期間，有警員曾嘗試捉着他的手指試圖解鎖他的智能手機，最終未成功。

一眾被捕人最終被押往俗稱「臭格」的羈留室，警員定時敲打鐵欄，令他們難以入睡，亦不准他們談話。郭形容當時滿身傷痕，非常暈眩，內心同時感無助和絕望，擔心再遭警方毆打，有想過自己會在警署內死去。至清晨律師終來到警署，郭才能送院接受治療，留院兩天他陷入昏睡狀態。其間有警員要帶他出庭，但醫生確認他的情况不適合應訊。至今，郭的傷勢仍未完全復元。

明報記者 戴晴曦

（反修例風暴）