涉氧氣樽泄氣 國泰炒兩空服

國泰：已知會民航處及報警

自上月17日起，國泰航空及國泰港龍航空陸續發生航機手提氧氣樽泄漏事件。國泰港龍航空昨證實，本月21日由吉隆坡前往香港、航班編號為KA730的國泰港龍空中巴士A330客機，機艙內16支手提氧氣樽的其中一支，在例行檢查時發現氣壓偏低。國泰港龍稱，該客機運作下一航班前已將該氧氣樽重新充氣，重申機組人員及乘客安全並沒因事件受到任何影響，另已知會民航處，並向警方報案，警方亦就事件調查。

兩人稱沒破壞 僅發現後通報

國泰港龍稱會嚴正處理事件，所有於該航班執勤的機艙服務員均被暫停飛行職務協助調查，同時按調查結果，兩名機艙服務員已被解僱。據了解，兩人堅稱從沒破壞氧氣樽，只是發現氧氣樽被破壞後通報。

國泰港龍稱，保持安全運作是首要任務，已進一步提升保安措施，除起飛前之外，每班航機於航程途中及降落後均會檢查，又指手提氧氣樽專供執勤的機組人員使用，好讓他們在飛機氣壓急降下依然能在艙內行動，機組人員及乘客的座位上均裝有應急時使用的個人氧氣面罩。

（反修例風暴）