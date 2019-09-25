國慶升旗禮改室內 民陣料遊行難獲批

按7‧1模式 料邀1.2萬嘉賓

民政事務總署回應本報查詢時確認，因應近日社會氣氛，為確保升旗儀式能莊嚴有序進行，今年將安排嘉賓移師室內，觀看場外金紫荊廣場的升旗；今年約有1.2萬名嘉賓獲邀出席升旗儀式及國慶酒會。民政事務局長劉江華昨被問及是否擔心衝擊時稱，10月1日是「很莊嚴的日子」，冀有安全、莊嚴環境作升旗儀式。他稱室內升旗儀式在7月1日曾嘗試過並順利進行，故10月1日亦會按此模式。

泛民多未獲邀 陳淑莊：收到都不去

部分建制派已收到由林太名義發出的邀請函，顯示升旗儀式暨國慶酒會將於10月1日早上8時，在灣仔會展大會堂舉行。據了解，政府向各黨發邀請，多名民主派議員稱未收到邀請函。公民黨陳淑莊說相信即使收到都不會出席。至今僅民主黨林卓廷稱已收到邀請，暫未知該黨會否派員出席。

民陣預計10月1日舉辦遊行，暫定下午2時由維園遊行往中環遮打道。民陣副召集人陳皓桓昨與警方開會，他預計遊行較大機率遭反對，並指警方會面中問他如何確保遊行和平，他則稱若警方批出不反對通知書，會呼籲參加者盡量和平、理性、非暴力表達意見。

施政報告成熟項目 局長率先公布

另外，政府正籌備新一份《施政報告》，特首林鄭月娥昨日稱，由於今年可能有些「不確定性」，而為市民做事應成熟一項推一項，今年會修訂施政報告做法，各政策範疇已成熟的項目會由相關局長率先公布，一改過去留待施政報告中公布的安排。至於重中之重的房屋土地問題，她會在施政報告中向社會交代。香港民意研究計劃昨發表調查結果，41%受訪者認為林鄭月娥在新一份施政報告應重點處理因修訂《逃犯條例》引發的一連串問題，然後才是房屋、政制發展、政治和民生問題。

民調：四成人指應處理風波先於房屋

香港民意研究計劃於9月中以電話隨機訪問1061名市民，結果顯示特首林鄭月娥評分為24.9，74%受訪者反對她出任特首，18％支持，民望淨值為負57個百分點，與兩周前相若。

（反修例風暴）