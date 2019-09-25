明「社區對話」抽籤發言 限時3分鐘 林鄭：可表憤怒 警高層巡伊館評風險

明報記者

警方亦嚴陣以待，警務處行動處長蕭澤頤等高層昨帶隊到伊館內外巡視，並評估風險。

「綜合方式」回應市民發言

負責協助籌備對話平台的政策創新與統籌辦事處稱，會按參加者當日在場地登記次序，平均分配到不同座區；屆時會抽籤選出發言市民；「為了令更多市民能夠發言」，每人發言時間限約3分鐘，林鄭月娥與團隊將以「綜合方式」，每隔一段時間回應數名市民的發言和提問。

林鄭：規矩非為扼殺表意見

林鄭月娥昨在行會前見記者，稱她和官員會以誠懇、謙卑的態度去聆聽出席市民的意見，希望在目前相當紛亂的局面中為香港尋找出路。她說，有人擔心首場社區對話會否成功，強調無論多艱難，政府都一定會持續進行「社區對話」；而倘在兩小時內能夠與市民在良好氣氛下交流意見，已算是成功。對於社區對話被批評規矩太多，她說規矩並非為扼殺參加者發表意見，只是希望大家在一個相對和平的環境裏對話，而政府亦作出承諾，參加者不分背景、政治立場，都可發表意見，甚至可以發表憤怒。

民陣：未有行動 社民連會示威

有市民在連登討論區貼出「社區對話確認中籤電郵」，並就提問蒐集網民意見。實政圓桌田北辰昨在電台上呼籲參加者不要「搞事」，所有人應只集中提出成立「獨立調查委員會」訴求，看政府可怎回應。

民陣副召集人陳皓桓說，民陣當晚未有安排行動，但他會與社民連等團體到灣仔示威。社民連主席吳文遠稱參加對話「好似要抽六合彩」，批評對話平台是「做騷」，會在場外等林太，籲她「認真想溝通就應該出來」。

泊車表位停用 職訓局停夜校

本報記者昨在伊館所見，有警方高層巡視館內不同房間，以及停車場出入口位置等；而附近的泊車表位已掛出告示，指26日暫停使用。同時，鄰近多間中小學及幼稚園有特別安排，包括提早放學。伊館旁的職業訓練局（VTC）屬下院校，明晚夜間課堂及考試將取消。

林鄭：撐警隊不表縱容違規

另外，警方否認日前在元朗毆打一名「守護孩子行動」成員，形容警員是腳踢地上的「黃色物體」。林太昨稱難以評論個別案件，強調她支持警隊，但不代表縱容他們違規或錯誤行為。她又說，對於有不足18歲的示威者被捕感到心痛，認為師長要讓孩子理解政治不是這麼簡單，且必須守法。

（反修例風暴）