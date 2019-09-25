明「社區對話」抽籤發言 限時3分鐘 林鄭：可表憤怒 警高層巡伊館評風險

【明報專訊】政府首場「社區對話」明晚（26日）在灣仔伊利沙伯體育館舉行，政府開放150個出席名額，有逾2萬名市民報名，當局要抽籤決定誰可出席。政府回覆查詢稱，中籤者當晚亦要再抽籤發言，每人限時約3分鐘。除特首林鄭月娥外，據了解，政制及內地事務局長聶德權、商務及經濟發展局長邱騰華、民政事務局長劉江華、食物及衛生局長陳肇始亦會出席。社區對話可能出現突發情况，主持人考慮人選之一是有主持大型選舉論壇經驗的無綫新聞部前首席記者、政制局政治助理吳璟儁。
明報記者
警方亦嚴陣以待，警務處行動處長蕭澤頤等高層昨帶隊到伊館內外巡視，並評估風險。
「綜合方式」回應市民發言
負責協助籌備對話平台的政策創新與統籌辦事處稱，會按參加者當日在場地登記次序，平均分配到不同座區；屆時會抽籤選出發言市民；「為了令更多市民能夠發言」，每人發言時間限約3分鐘，林鄭月娥與團隊將以「綜合方式」，每隔一段時間回應數名市民的發言和提問。
林鄭：規矩非為扼殺表意見
林鄭月娥昨在行會前見記者，稱她和官員會以誠懇、謙卑的態度去聆聽出席市民的意見，希望在目前相當紛亂的局面中為香港尋找出路。她說，有人擔心首場社區對話會否成功，強調無論多艱難，政府都一定會持續進行「社區對話」；而倘在兩小時內能夠與市民在良好氣氛下交流意見，已算是成功。對於社區對話被批評規矩太多，她說規矩並非為扼殺參加者發表意見，只是希望大家在一個相對和平的環境裏對話，而政府亦作出承諾，參加者不分背景、政治立場，都可發表意見，甚至可以發表憤怒。
民陣：未有行動 社民連會示威
有市民在連登討論區貼出「社區對話確認中籤電郵」，並就提問蒐集網民意見。實政圓桌田北辰昨在電台上呼籲參加者不要「搞事」，所有人應只集中提出成立「獨立調查委員會」訴求，看政府可怎回應。
民陣副召集人陳皓桓說，民陣當晚未有安排行動，但他會與社民連等團體到灣仔示威。社民連主席吳文遠稱參加對話「好似要抽六合彩」，批評對話平台是「做騷」，會在場外等林太，籲她「認真想溝通就應該出來」。
泊車表位停用 職訓局停夜校
本報記者昨在伊館所見，有警方高層巡視館內不同房間，以及停車場出入口位置等；而附近的泊車表位已掛出告示，指26日暫停使用。同時，鄰近多間中小學及幼稚園有特別安排，包括提早放學。伊館旁的職業訓練局（VTC）屬下院校，明晚夜間課堂及考試將取消。
林鄭：撐警隊不表縱容違規
另外，警方否認日前在元朗毆打一名「守護孩子行動」成員，形容警員是腳踢地上的「黃色物體」。林太昨稱難以評論個別案件，強調她支持警隊，但不代表縱容他們違規或錯誤行為。她又說，對於有不足18歲的示威者被捕感到心痛，認為師長要讓孩子理解政治不是這麼簡單，且必須守法。