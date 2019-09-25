元朗重案跟進 「規格」遜林卓廷案

未交總區 警：多案在手要調配資源

警方消息人士稱，總區重案組人手及經驗無可否認比警區重案組好，但警方即日安排警區調查，不代表翌日警方高層開會檢視後，不會將案件升格至總區，而且近月警隊多隊正調查反修例有關的案件，要適當調配資源，強調警方非常重視議員遇襲案。

2006年何俊仁光天化日下於中環麥當勞遭亂棍毆打，警方即日交港島總區重案組跟進，翌日宣布由港島總區重案組及刑事情報科成立專案小組，並設3條熱線，同年10月拘捕4人。

何俊仁昨表示，有人邊襲擊鄺俊宇邊拍片，反映行動有預謀有組織。他說對警方執法信心大打折扣，但仍期望警方徹查。

林卓廷：拍下施襲者 警無拘人

今年6月30日撐警集會期間，林卓廷於海富天橋遭數十人圍攻，有人以長傘插其腹部，警方即日交港島總區重案組跟進。林說曾向警方提供事發片段及照片，清晰拍下施襲者模樣，惟錄口供後警方無拘捕任何人。至於7．21元朗遇襲一事，林說已錄口供及做認人手續，但不滿警方僅拘捕少數人，要求警方查案絕不能偏頗。

2017年1月時任立法會議員羅冠聰從台灣回港時，在機場遭數十人襲擊及淋潑液體受傷，警方即日交機場警區跟進，其後交新界南總區重案組跟進，其後拘捕5人。

（反修例風暴）