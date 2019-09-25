4漢伏擊鄺俊宇 邊打邊拍片 再有民選議員遇襲 政府：警會嚴正跟進

傷頸椎後腦 鄺：非常大的荒謬

政府昨發新聞稿強烈譴責襲擊行為，警方會嚴正跟進，務求將施襲者繩之於法，又稱政府對所有違法及暴力行為一視同仁。立法會主席梁君彥透過發言人表示強烈譴責有關暴力行為，促請警方嚴正調查，並向鄺表達慰問，希望他早日康復。

警方昨早10時15分接報，一名男子於天業路社區健康中心對開，遭4名年齡介乎20至30歲男子拳打腳踢，兇徒其後往天葵路逃去。事主手、頭、面及頸受傷送院，案件列襲擊致造成實際身體傷害，交元朗警區重案組跟進。

鄺俊宇遇襲後由救護車送往天水圍醫院，至昨午2時許，他雙手手肘貼着紗布自行步出醫院講述事件，其間不時手掩後腦。鄺說昨早10時許於天水圍天業路取車，打算駕車回立法會。登車時，突然有一名戴口罩男子將他拉下車，鄺隨後在馬路上遭3男圍毆，另有一男在旁持手機拍攝。鄺說兇徒打他的後腦和頸椎，其中一人曾助跑再踢他，施襲約數十秒至1分鐘後逃去，事後有途人為他急救及洗傷口。

改泊街即中伏 料被跟蹤一段時間

鄺表示保護市民是立法會議員天職，如保護市民反遭襲擊，是國際醜聞；又說民選議員光天化日遇襲是「非常大的荒謬」，稱被打多拳，最痛是後腦位置，「但我覺得我的痛都不及港人這段時間經歷的傷那麼痛」。他又提及特首林鄭月娥本周啟動社區對話，問她「想看這些情况發生到幾時、可否告訴大家香港仍是安全地方、安全社區？」警方事後圍封鄺俊宇的私家車蒐證，並到附近社區健康院翻看閉路電視片段。

與鄺同為元朗區議員的民主黨黃偉賢說，鄺平日多將私家車泊於停車場，昨早將車泊於路邊便遭伏擊，懷疑鄺已被跟蹤一段日子。黃又透露上月16及17日，他及鄺俊宇先後收到恐嚇信，寫有「小心門戶」及「出入家門要小心，長幼過路要留神」，信上灑有紅藥水。至上月26日，他的辦事處被淋紅油，昨日鄺則遭伏擊，認為有人將恐嚇逐步升級。

民主派：買兇昭然若揭

建制稱反對暴力

民主黨主席胡志偉認為，兇徒是有預謀、有組織，促請警方以最嚴肅態度處理。立法會議員林卓廷則認為，施襲者是針對反修例運動民意代表。

24名民主派立法會議員聯署譴責，認為暴徒攝錄襲擊經過是為「交差」，「買兇打人昭然若揭」，強調絕不向惡勢力低頭。民建聯主席李慧琼稱，所有市民對有人受傷都心痛，呼籲向暴力說不。經民聯主席盧偉國稱無論鄺是什麼原因受襲，該黨都反對暴力。新民黨在facebook發帖慰問鄺俊宇，並強烈譴責兇徒暴行，要求警方嚴正執法。

明報記者

（反修例風暴）

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