索委任證被指阻差 九巴車長索償1萬

申索人為陳詠麟，被告為警務處長。申索書指出，因警務人員拒絕配合巴士公司職員工作，並當眾作無理指摘及威脅，導致他情緒不穩，當日亦未能正常擔當車長職務，要求賠償基本工資及補水約900元、精神困擾醫療費用、利息和法律費用，合共約1萬元。

事後接「小心啲唔好畀伙記斷正」電話

陳詠麟在庭外表示，當日值班時，警方於巴士站執法令巴士脫班，車長有責任向執法人員索取資料，故要求便衣警員出示委任證作紀錄，惟警員態度差劣，說「你再問我拎委任證，我就告你阻差辦公」。陳詠麟說，被便衣警員「恐嚇」後，情緒激動和感到擔心，因安全原因不適宜駕車，遂申請放假；事後他收到無來電顯示的電話，說「你喺條街小心啲，唔好畀我啲伙記斷正」。

陳詠麟說，入稟是為了伸張正義，也期望警方往後執法會按程序，執法時會表明身分並出示委任證，亦希望入稟後警方不會針對巴士司機執法。

稱為伸張正義 不憂施壓

陳詠麟有信心可索償，因有網上片段攝錄到涉案警員說「恐嚇」說話，成功機會或達九成。被問到會否擔心高調入稟後會有來自公司或外界壓力，他表示不會，「給壓力更突顯他們身有屎（心虛）」。他亦將向投訴警察課投訴。

【案件編號：SCTC40947/19】

（反修例風暴）