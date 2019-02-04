酒店國慶劈價一半 未挽預訂率 四星低見228元 業界料終僅半滿

五星如心536元 部分送自助餐搶本地客

記者昨於攜程旅遊網搜尋10月1日雙人房價，最廉價的四星酒店房是香港華麗銅鑼灣酒店，房價207人民幣（約228港元），有14間五星酒店房價低於千元，最低價是香港如心海景酒店暨會議中心，房價487元人民幣（約536港元），香港帝苑酒店、富豪香港酒店及香港黃金海岸酒店房價則600餘港元。記者致電香港如心海景酒店暨會議中心，職員稱雙人房價748元，送價值約570元的二人自助午餐。但香港如心海景酒店不回應按年房價變幅。

旅遊界議員姚思榮指出，五星酒店房價僅500餘元屬近10年國慶假期的新低價，但香港如心海景酒店暨會議中心逾1600房間，去年國慶房價逾千元 ，相信今年是以低價搶高入住率。他說9月底國慶假期間酒店預訂率有五至六成，今年房價按年跌五成，但預訂率仍只有兩至三成，故看淡國慶檔期的酒店入住率約五至六成，部分酒店更以住一晚送自助餐等優惠搶攻本地客。

去年每天110團 旅議會料今年15團

旅議會總幹事陳張樂怡稱，以往國慶假期間酒店價高企，令部分訪港團卻步，去年內地訪港團每天平均有110團，大部分中介稱未見到旅客查詢或訂單增加，故相信國慶期間訪港團將與9月相若，即平均每日15團，未知房價低迷能否吸引內地自由行旅客。

業界：30賓館黃金周後或結業

有灣仔區四星酒店負責人稱，以往9月香港珠寶首飾展覽會時，酒店入住率逾九成，今年入住率僅75%，以往留港5天的商務客今年亦縮短行程。旅遊業賓館聯會主席劉功成稱，國慶預訂率只有三至四成，市况冷淡，聽聞約30間賓館表示若情况持續，國慶黃金周過後將相繼結業。

（反修例風暴）