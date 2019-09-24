警：並非一被搶槍即開槍

員佐級會：槍是第二生命

將作唯一必須決定

行動部警司方志堅表示，當時警員作拘捕行動，被一名疑似外籍人攬跌，其後被大批暴力示威者包圍及襲擊，有一人搶警棍，另一人從右方嘗試搶警槍。被問若警員被搶警槍，武力將提升至什麼程度，方反問：「如有暴徒拿警槍，可造成什麼後果？」他說警方有嚴格武力指引，使用的武力是相對，須考慮必然性和相稱性，視乎當時面對的威脅為何，去決定武力程度。

至於是否開真槍？方回應說，「不代表有人取警槍，便會立即開真槍」，稱要視乎該人拿警槍後做什麼，有否對警員擎槍，警員會判斷。警察公共關係科總警司謝振中說，警方作最嚴厲警告，任何人企圖搶警察裝備或佩槍，警員必定會用相應武力制止，「後果自負」。

林志偉昨日向會員發信，表示剛過去的周末，有示威者被拍到企圖搶奪警察佩槍，他稱警槍是警員執勤的第二生命，而警員入職便知道要盡力保護警槍，如有人要將警槍搶走，「即要奪去自己的生命」。他呼籲「暴徒」三思，如威脅警察或他人生命，踏出了這步，警察「將在別無選擇下做出唯一且必須的決定」。本報向林志偉查詢，他信中所言「別無選擇下的決定」為何，是否意指警員必須開槍，他回應說就是用盡任何方法保護自己生命或其他人的生命，「任何選項都不排除」。

（反修例風暴）