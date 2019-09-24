稱仇警言論女友貼出 見習律師准執業

明報記者

昨正式獲發執業許可的事務律師為朱承曄，離開法院時沒回答傳媒提問。律政司一方罕有派代表出席聆訊，稱案件受公眾關注，特意到庭解釋不反對朱承曄成為正式律師的理由，並重申律政司有責任向法院申述。

已刪fb帳號 律政司接受解釋

律政司引述申請人回覆稱，相關facebook言論並非由申請人發布，而是女友使用其帳號發布，女友亦寫信證實此事；申請人發現相關言論後，已立即刪除，現已永久刪除該facebook帳號。律政司接納解釋，不反對他申請為正式律師。

官：律師會接納故不查解釋真偽

投訴不滿亦應理性表達

法官陸啟康罕有就律師申請執業許可發書面決定，稱昨日申請儀式屬「not a usual one（不平常）」，雖有人質疑申請人解釋，但經香港律師會及律政司調查，律師會已參考及接納申請人及其朋友說法，確認早前向申請人發出符合資格證明書仍然有效，因此法庭不再調查申請人解釋的真偽。

另外，申請人確認相關言論非由他發布，數名朋友亦寫信稱不相信是他所為。陸官信納申請人解釋，批准他成為律師，但稱若言論由申請人發布，法庭可能要求他進一步陳辭，再決定他是否「fit and proper person（適合的人）」成為律師。

陸官表示法治是香港核心價值，執行司法成員包括法官、律師、法援、檢控機關、警察、其他紀律部隊等，各有職責，當中部分人需面對公眾，故雙方易生衝突；不同的司法成員應互相尊重及了解各自分工。陸官說：「大眾期望專業人士在全面及客觀分析事實後，若不同意其他司法一員的工作及立場，應以專業及理性態度，表達反對或投訴的論點。」

陸官指出，相關仇恨言論針對警察及無辜家人，有威嚇成分，或至少算是「詛咒」，在互相尊重的文明社會中，任何人都不應發表相關言論。申請人作為未來的執業律師，言論受公眾監察，寄語他謹慎管理社交媒體帳戶，視此次經驗為寶貴一課。

【案件編號：HCMP1139/19】

（反修例風暴）