何君堯倡藉緊急法禁蒙面辱警

倡記者需登記認可

原本的緊急法是1922年訂立的條例，何君堯認為條例舊並無大問題，因謀殺罪亦有很長歷史，若緊急法能「止暴制亂」，認為非常時期要用非常手段。他批評現時示威者即使被捕亦能獲保釋，打官司需時甚長，以往有案件的法律後果亦見輕微，「是否犯法無成本？」形容目前止暴制亂後果未彰，應認真考慮訂立緊急法。

被問如何規管記者身分，何君堯稱新聞片中有不知名記者，「構成警方處理暴亂的很大障礙」，建議預先登記獲認可的記者，並需穿識別衣服。

蔣麗芸： 有時限 長遠應經立會

民建聯蔣麗芸亦有出席何的記者會，她稱9月21日期間不少市民被打，但打人者均蒙面，難以舉證，強調有必要考慮蒙面法。她強調，蒙面法在多國均有立法，可減少過激行為。蔣麗芸代表民建聯立場指出，藉緊急法立蒙面法可較快，但亦有時限，認為可考慮，但長遠而言亦應正式經立法會程序立法。至於何君堯提出的其他措施，蔣麗芸稱該黨尚未討論。

蔣麗芸又稱，該黨陳克勤於2015年已質詢時任保安局長黎棟國會否考慮立蒙面法，當時黎稱積極研究，但其後政府未見正式行動，該黨認為有必要繼續推進。

（反修例風暴）