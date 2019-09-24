批「極端激進分子」損國旗 董建華：挑釁國家尊嚴

董建華在聲明稱，持續3個多月的政治風暴將香港推到危急邊緣，少數激進暴徒以堵路、縱火、毆鬥等違法暴力行為，企圖挑戰法治、癱瘓政府，對此感到憤怒、痛心及憂慮。

他稱，極端激進分子多次公然污損、踐踏、焚燒國旗，不但觸犯《國旗及國徽條例》，更是對國家尊嚴的公開挑釁及「一國兩制」原則底線的肆意踐踏，嚴重傷害全國14億人民感情；又稱近日侮辱國旗及暴力事件都有年輕人身影，痛心年輕人受煽惑做出愚昧行動。

中聯辦促依法懲治

中聯辦也發聲明，「嚴厲譴責極端激進分子近日多次肆意侮辱國旗和連串違法暴力行徑」，要求予以嚴厲譴責和依法懲治。

胡志偉：反映國家認同感差

民主黨主席胡志偉認為，近期國旗多次被塗污及焚燒，反映有市民、年輕人等對國家認同感降到最低，「認為國家政權不值得尊重」，批評自董建華任特首起只重視「一國」而忽視「兩制」的管治，違反本港核心價值 。

另外，立法會前主席曾鈺成以「既要止暴，也要做好三項任務」為題撰文，稱特區政府不應等到「止暴制亂」取得成功，社會回復平靜才處理其他問題。他說，政府首先要繼續維持及有效提供各項公共服務；第二要採取果斷、大膽措施，解決存在已久的社會矛盾。

曾鈺成：林鄭應總結經驗

助中央選下任

他建議林鄭月娥深刻總結她在政府裏的經驗，完整及真實提交予中央政府，包括指出其中涉及中央和特區關係的問題和可改善地方，以協助中央政府選擇下任行政長官，並認為此舉可能是她對維護和發展「一國兩制」的最大貢獻。

（反修例風暴）