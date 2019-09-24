民陣申十一遊行 網民後備方案九龍閱兵

佔運5周年擬添馬集會

民陣昨晚於facebook公布行動，計劃於9月28日、佔領運動5周年當日發起「反抗威權，迎接黎明」金鐘添馬公園集會，時間為晚上7時至9時。此外，民陣亦計劃於10月1日舉辦「沒有國慶，只有國殤」遊行，在維園集合及遊行至遮打道。

民陣表示，9月28日是重要的日子，期望大家一同回到金鐘，在集會中沉澱及思考；即使目前舉辦合法遊行會被多番刁難，亦有部分示威者視不反對通知書為「廢紙」，民陣仍期望舉辦讓所有香港人都能參與的大遊行。

連登討論區網民就十一示威活動熱議，有網民認為當日「要落中共面」，擔心分區抗爭會分薄外媒人手，難以全面報道及令行動失焦。

有網民則提出，若民陣遊行獲發不反對通知書，建議集中港島行動；若不獲批，則會推動「九龍大閱兵遊行」，涵蓋地點包括美孚、黃大仙、旺角及尖沙嘴等。該網民解釋，十一當日港島會有升旗禮等儀式，預期港島警力大增，未免出現遊行期間被警察驅散濫捕，因此發起九龍區的行動。

（反修例風暴）