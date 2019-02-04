社區對話逾2萬申請 135人爭1位 憂觸發堵路 灣仔多校提早放學

周日出席社區活動後被示威者包圍座駕的政制及內地事務局長聶德權昨稱，對話決心仍在，但指出不容許攜帶大型道具，是不欲對話現場變成示威場地。全國港澳研究會副會長劉兆佳說，對話有象徵意義，亦冀爭取中間、溫和者更理解特區政府立場。

指禁攜大道具免成示威場

政府昨表示，共收到20,237個申請登記參加「社區對話」，當中網上登記為20,179個，亦有58個申請是透過各區民政諮詢中心遞交登記表格。

聶德權昨接受商台節目電話訪問講述座駕被示威者包圍一幕。他稱當時曾思考下車對話溝通，但亦要思考如何「收科」、是否可以對話，亦擔心其他人安全，認為現場有危險。被問到會否追究，聶德權無正面回應，稱事件已處理。他強調，無論如何對話決心仍在；雖然走在最前線的示威者未有意願對話，但仍應走出第一步，又認為不論社會有何爭議，希望以非暴力為原則，對立完後要對話，儘管他明白就目前情况而言有難度，但認為也需要嘗試。他周四亦會出席「社區對話」。

劉兆佳出席港台節目稱，對話有一定象徵意義，顯示政府恢復如常工作、積極管治。

劉兆佳：爭中間派撐政府

劉兆佳稱通過對話冀可爭取中間、溫和派人士，令他們轉向理解特區政府立場、減少支持示威者，惟他不認為對話可改變暴力抗爭者對政府看法。

社區對話會於周四晚舉行，附近一帶有學校決定當天提早放學。聖公會聖雅各小學位於灣仔堅尼地道，校長張勇邦說，網上有說法當天下午或已有人在伊館外聚集，擔心一旦人多堵路，學生放學時交通會有困難，故安排學生中午12時15分放學。張校長指出，學校一般是下午2時45分放學，但部分學生若有課外活動或課後託管，會留至4時至6時，若皇后大道東及堅尼地道塞車便會有麻煩，他說學校首要考慮學生安全，安排獲校董會及家長支持。

據知，在伊館旁的聖公會鄧肇堅中學也有相類安排。在伊館旁的聖若瑟小學當日在上環舉辦水運會，學生不在學校上課。同區另一小學亦出通告，稱可能有「不能預見的事件發生」，為安全起見，提早正午12時放學，課後活動也會取消或延期。

明報記者

（反修例風暴）