保釋期少年 涉屯門藏「改裝傘」腐液茶還押

下月16歲 官促控方考慮轉成人庭

就讀中三的15歲被告，昨被押至屯門裁判法院少年庭應訊。控罪指稱他於9月21日在屯門站公共交通交匯處管有長80厘米並經改裝的長傘、長55厘米的行山杖、混合腐蝕液體的綠茶、雷射筆及擴音器等。

控方申請押後案件以待調查及化驗控罪書上有關武器，又透露被告和另外9名成人在8月3日「旺角再遊行」被捕，案件已提堂，稱少年在保釋期間犯下本案。裁判官閱讀控方呈上照片，認同一般的雨傘和行山杖「不應是這樣的」，決定拒絕少年的保釋申請，更表示由於少年下周滿16歲，認為要還押壁屋看管，又要求控方考慮將案件轉介成人法庭；控方表示要索取指示。

保安涉藏斧頭開山刀還押

另有3人被控一項藏有攻擊性武器罪，亦在屯門裁判法院提堂；保安員劉嘉駿（25歲）涉攜有斧頭、開山刀等4件武器，裁判官認為被告將威脅公眾安全，須還押看管直至10月22日再訊。保險從業員吳啟南（39歲）及大學生張佩霖（23歲），同獲准保釋至11月18日再訊，其間要在凌晨零時至翌日早上6時宵禁。

持鐵盾護甲 大專生控暴動准保

至於涉及上周六在屯門大會堂外焚燒國旗的男侍應鄧智樂（21歲），被控一項侮辱國旗罪，獲准保釋，凌晨零時至早上6時守宵禁令。

19歲專業教育學院學生李浩銘，昨在粉嶺裁判法院被控一項暴動罪，控罪指稱被告上周六在（21日）屯門時代廣場外連同其他人參與暴動。裁判官表示被告案發時戴上面罩和頭盔，又持有鐵盾和護甲，認為重犯風險高，惟考慮到他仍在學，故批准他保釋至11月25日再訊，其間須守宵禁令及禁足屯門區。

【案件編號：TMCC17000、1894-7、FLCC 4297/19】

（反修例風暴）