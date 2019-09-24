喬裝警制服 8‧11被捕者：傷口被噴椒 肩骱碎四腦出血

要求致電家人律師 警稱電話接收不良

《紐約時報》昨日報道，並附載訪問片段，3名被捕男子戴口罩正面接受訪問。23歲「爆牙青年」Chow當時被制服，有警員以膝蓋壓其頭，有警員再用警棍打他的臉。報道稱他重看有關新聞片段時，難掩哀傷、緊握拳頭，「當時我是求饒中，求他們不要再壓，我已經被捕。我心裏想，為何你們這樣對我呢？」他說眼及門牙被警棍打，感覺「好像被細貨車撞，痛到無知覺」，當時亦有警員用胡椒噴霧噴他的傷口，「像很多螞蟻在傷口上爬及咬」。

另一被捕男子Jack在報道表示，當晚身處個巴士站旁，目擊有兒童被貌似示威者的警察追打，他逃跑期間被推跌，有人飛撲壓着他，使他感到劇痛。他左肩關節骨頭碎成4塊，與下方接骨分離，需由醫生鑲上鈦金屬片和螺絲；醫療報告顯示，其傷勢為毆打所致。他計劃申請民事索償。

18歲被捕青年K稱，當晚被兩個黑衣人從後拉跌，並用警棍毆打，有人踩他的臉和踢其左眼。醫生證實他腦出血，他稱自當晚受傷後，幾乎每日都流鼻血，而且經常感暈眩。他說當時追問黑衣人是否警察，卻一直不獲回應，直至被扣上手銬才知曉，「我經常夢到當時畫面，很難受，不能入睡」。

當晚的被捕者被帶到新屋嶺扣留中心，Chow和K分別稱，房間內的示威者都受傷，表現痛苦，要求醫療及法律援助卻被長時間拖延。Chow說曾要求致電家人及律師，有警員稱那裏電話接收信號不好，「打不到出去」。受訪的義務律師林洋鋐表示，當晚趕到新屋嶺，在外面等候逾10小時才可見被捕者，批評警方嚴重剝削被捕者權益。

被指「核心示威者」 兩控集結一未起訴

警方早前表示，當晚的喬裝行動拘捕了15名「核心示威者」，不過根據訪問，3名被捕者說彼此不認識，而至今Jack和Chow分別被落案起訴非法集結罪，K則未被起訴。

警：示威者激烈反抗 不滿可投訴

警方回覆稱，8月11日晚拘捕行動，部分示威者曾激烈反抗及掙扎，人員遂採取適當武力制服。對於未有表露警員身分的質疑，警方稱該行動性質及現場情况不容許展示委任證，但採取行動前曾向示威者表明警員身分。至於羈留者權利，警方稱有既定程序處理，如任何人認為受不合理對待可投訴。

（反修例風暴）