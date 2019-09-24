警記招張「改裝傘」 大狀：證物完整或被挑戰

警：展示後會清楚記錄

吳宗鑾說，若警方在過程中無改變證物，理論上不構成干擾證物，但做法或令證物完整性被法庭質疑。他認為不應由警方將改裝的雨傘定性為攻擊性武器，應由警方專家經檢驗並寫報告證明。

警方回覆稱，記者會上展示證物的過程，與過往安排的攝影採訪過程相若；警方展示案中證物後，會在證物記錄清楚描述何時、何地給傳媒拍攝之用。

考慮以更重罪控藏汽油彈

警方在示威現場或被捕人身上檢獲不同物品，李桂華昨取出一把黑色雨傘並將它打開，稱可隨意上下調校傘骨傘布位置，令傘尾可凸出作攻擊。他說根據《公安條例》，此屬經改裝後可成為襲擊他人的武器，示威者目標是警員。他亦展示警方檢獲的汽油彈，並稱藏有汽油彈屬藏有攻擊性武器，警方正考慮用更嚴重控罪，即《刑事罪行條例》第62條「管有任何物品意圖摧毁或損壞財產」，最高可判監10年；另若有人使用汽油彈則屬縱火，可判囚終生。

警：蒙面便衣女「未及穿警背心」

此外，對於一名持警棍蒙面黑衣女子前晚參與旺角警署外清場行動，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥證實為旺角警區的便裝刑偵人員，稱她當時在場觀察，以便警區調配，其後加入行動協助。江稱因事態發展較急，她未及穿上警察背心。他否認該警員喬裝示威者，另承認現場有其他便衣警，但拒披露行動細節。

（反修例風暴）