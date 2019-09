否認後巷毆打 警：只見踢「黃色物體」 指影片模糊可以是人是袋 籲拍攝者站出來

有市民拍攝到一名身穿黃色反光背心的男子,前晚在元朗鳳攸北街後巷被最少8名警員包圍,其中一警疑踢向他一下,拍攝者大叫「唔好打呀,阿sir停手,影住你呀」,隨後有警員以強光燈向上照射拍攝者。

指後巷調查「確保安全私隱」

網片「無頭無尾」不能反映事實

警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥稱,當晚警方在鳳攸北街推進,其間截停兩人,為確保安全及被搜查者私隱,將兩人帶到後巷調查,當時鳳攸北街有大量示威者衝擊防線,警方曾施放胡椒噴劑,一名48歲男子涉襲警被捕;兩名被截查者其後則獲放行。新界北總區警司(行動)韋華高稱,示威者衝擊警方在巷口設立的防線期間,該男子曾推撞警員,被捕時打警員右手。

江永祥否認警員毆打指控,又稱被捕男子送院時清醒。他說網上片段「無頭無尾」,不能反映事實,警方也未有收到投訴。

稱有更清片段顯示警員無不當 拒提供

韋華高稱,該片段顯示看似有警員踢向地上的「黃色物體」(yellow object),不知該物件是什麼,並稱有另一片段清晰顯示事件始末,也顯示警員無不當行為(no malpractice)。有記者追問有片段顯示該「黃色物體」明顯是一個人,韋華高說若有人目擊事件,呼籲他們站出來接受警方查問,警方會調查。

韋華高在追問下再解釋,稱該網上片段非常模糊(very out of focus),他所稱的物體「可以是一個人、一個袋或一件背心」。記者要求韋華高展示他提到的「另一清晰片段」,他着記者到facebook搜尋。他說四處都有攝影機,反問記者「你認為會有警員如此愚蠢,毆打被扣留的人?」(Do you think any police officer would be that stupid to assault someone under detention?)。有記者隨即提到2014年七警案,他說「那是5年前的事,不是現在」(It's 5 years ago, not now)。

被捕義工入院做腦掃描 已離警署

有份組織「守護孩子行動」的好鄰舍北區教會傳道人陳凱興表示,透過律師得知該義工一度頭暈、流牙血,事發當晚送院後曾接受腦部掃描,翌日被送警署扣留。據悉,該名男子曾送入博愛醫院外科病房,昨晚已離開警署。

明報記者

(反修例風暴)