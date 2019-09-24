否認後巷毆打 警：只見踢「黃色物體」 指影片模糊可以是人是袋 籲拍攝者站出來

有市民拍攝到一名身穿黃色反光背心的男子，前晚在元朗鳳攸北街後巷被最少8名警員包圍，其中一警疑踢向他一下，拍攝者大叫「唔好打呀，阿sir停手，影住你呀」，隨後有警員以強光燈向上照射拍攝者。

指後巷調查「確保安全私隱」

網片「無頭無尾」不能反映事實

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥稱，當晚警方在鳳攸北街推進，其間截停兩人，為確保安全及被搜查者私隱，將兩人帶到後巷調查，當時鳳攸北街有大量示威者衝擊防線，警方曾施放胡椒噴劑，一名48歲男子涉襲警被捕；兩名被截查者其後則獲放行。新界北總區警司（行動）韋華高稱，示威者衝擊警方在巷口設立的防線期間，該男子曾推撞警員，被捕時打警員右手。

江永祥否認警員毆打指控，又稱被捕男子送院時清醒。他說網上片段「無頭無尾」，不能反映事實，警方也未有收到投訴。

稱有更清片段顯示警員無不當 拒提供

韋華高稱，該片段顯示看似有警員踢向地上的「黃色物體」（yellow object），不知該物件是什麼，並稱有另一片段清晰顯示事件始末，也顯示警員無不當行為（no malpractice）。有記者追問有片段顯示該「黃色物體」明顯是一個人，韋華高說若有人目擊事件，呼籲他們站出來接受警方查問，警方會調查。

韋華高在追問下再解釋，稱該網上片段非常模糊（very out of focus），他所稱的物體「可以是一個人、一個袋或一件背心」。記者要求韋華高展示他提到的「另一清晰片段」，他着記者到facebook搜尋。他說四處都有攝影機，反問記者「你認為會有警員如此愚蠢，毆打被扣留的人？」（Do you think any police officer would be that stupid to assault someone under detention?）。有記者隨即提到2014年七警案，他說「那是5年前的事，不是現在」（It's 5 years ago, not now）。

被捕義工入院做腦掃描 已離警署

有份組織「守護孩子行動」的好鄰舍北區教會傳道人陳凱興表示，透過律師得知該義工一度頭暈、流牙血，事發當晚送院後曾接受腦部掃描，翌日被送警署扣留。據悉，該名男子曾送入博愛醫院外科病房，昨晚已離開警署。

明報記者

（反修例風暴）