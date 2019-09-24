話你知：通識免審 教局曾解釋：傳統方式非最佳選擇

市面普遍印刷課本，面世前要經一系列程序。出版社按教育局課程發展議會科目課程文件編寫課本，送教育局評審，通過才可納入《適用書目表》。課本經由約5名成員（局內和局外評審員）組成的小組評審，包括教育局相關專科組成員，局外評審員有現職學校校長及教師、大學學者等，經專科組推薦擔任，任期一般兩年，並輪流加入評審小組。以歷史科數目為例，當局2018年稱過去5年歷史科評審員人數約57至74。

高中通識科印刷課本則一直不受送審制度監管，教育局多次解釋，以傳統課本的方式處理通識的學與教非最佳選擇。當局稱，通識科鼓勵學生以不同角度和明辨思考處理當代議題，以確實的證據和資料為基礎，提出個人意見、判斷及建議；由於當代議題多是頗具發展性及仍在轉變，所以教師須靈活選取多元化的學與教資源，不應自限於傳統教科書內容去處理日益變化的課題，學生亦應自行探索不同或新發現的資料。

（反修例風暴）