通識6單元 「今日香港」惹爭議

按教育局通識教育科課程及評估指引，把通識教育科分為6個單元，包括「今日香港」、「現代中國」、「全球化」、「個人成長與人際關係」、「公共衛生」及「能源科技與環境」，大部分出版社都會就每個單元出版一本教科書。眾單元中教學內容較具爭議的是「今日香港」，涉及生活素質、身分認同、法治和社會政治參與的課題，亦會提及「公民抗命」、「以法達義」等概念。

坊間6書皆取材傘運

教育局與7間出版商有共識處理教科書，除培生教育外，本報購得及比較其餘6間自願送審的出版社就「今日香港」單元的課本，售價介乎244至266元。書中會按主題介紹相關概念和議題，援引例子或仔細分析重要事件，並提供文憑試題型練習。

記者翻閱6本書皆有提及「雨傘運動」的內容，主要援引運動作「公民抗命」、「社會政治參與」等的例子；在討論法治的課題中，亦會以雨傘運動分析各方觀點。不同出版社使用的資料來源、說法都不一，提及的章節次數亦不同。齡記、名創教育出版的通識書主要描述雨傘運動的經過和訴求；明報教育、雅集出版、香港教育圖書公司，則有以法庭就運動中相關人等的判決內容；現代教育就引述了政府向港澳辦就雨傘運動提交的報告內容。

出版協會：十分支持「專業諮詢」 保質素

香港教育出版專業協會昨代表出版高中通識書的會員回應通識「教科書」自願送審，協會稱出版業界一向致力提升教科書質素，保障學生有效學習及配合學校發展，協會十分支持教育局是次推出的「專業諮詢」，及任何可確保教材質素的措施。本報向7間自願參與送審的出版商查詢，至截稿前均沒有回覆。

（反修例風暴）