教師稱少用課本 送審違多元初衷

憂最終所有教材須經審查

資深通識科教師關展祺稱，通識科教學需與時並進，但教科書內容滯後，因此教師很少依賴坊間現成教科書。他認為，教育局今次以「軟着陸」方式規限通識科教材，他日學校傾向選用經「諮詢」的課本時，變相用市場導向力量，迫使所有教材都要經審查，憂最終令教師在課堂討論議題的自由度收窄。關展祺又稱，現今進入「全民監控」時代，學生倘質疑教師用教材的中立性，已會將教師所行廣傳天下、查問究竟。

資深通識科教師陳志華認為，通識科教學內容緊貼時事，且經常變化，前線老師多用通識書作「guideline」（指導性質），教及時事內容時會用其他資料。他認為審查教科書對教師教學作用不大，建議教育局多提供其他教學資源。

近日亦掀起通識老師專業操守的討論，戴健暉及賴得鐘因在facebook發表仇警言論，早前被教育局發譴責信。賴任教的嘉諾撒聖心書院最新發聲明稱，法團校董會已作內部處理。一批人昨到香港華人基督教聯會真道書院交請願信，促校方永不聘用戴健暉。

中策組研究：無證據令學生變激進

就高中通識科煽動學生抗爭的說法，不同學者曾有相關研究。中央政策組2015年委託時任中大香港亞太研究所聯席所長趙永佳做的《香港「九十後」的公民價值及參與研究》強調，無直接證據顯示令學生變激進，通識科充其量提高了學生對社會和政治議題觸覺。

（反修例風暴）