教局為通識書設「自願諮詢」 不按建議修訂不獲官網介紹 長遠擬強制送審

暫7書商參與 10月中前把書呈交

葉建源：難免憂政治干預 應詳細說明

現時其他科目教育書的內容要經教育局審核，而教育局以往堅持通識書情况不同，毋須預審（見另稿）。教育界立法會議員葉建源認為，局方應詳細說明自願「專業諮詢」安排，否則在目前政局下，難免令人擔心是政治外力干預，變相實行送審制度。

教育局副秘書長康陳翠華昨日在網上專欄「局中人語」撰文，提到隨着近日社會事件不斷升溫，網絡出現仇恨言論及懷疑欺凌個案，有社會人士關注高中通識教育科教材，「憂慮內容不夠全面、客觀及持平，誤導心智未成熟的學生，甚至散播仇恨和偏見」。她說局方非常理解公眾對未有送審教材的憂慮，決定「特事特辦」，為出版社提供「專業諮詢」服務；是次服務是局方與香港教育出版專業協會經交流討論後達成的共識。教育局要求參與書商10月中前把書呈交。

教局：社會憂慮 特事特辦

教育局回覆本報查詢表示，會成立專業團隊，成員包括專科督學、大學學者和教育專業人士等提供意見，但教育局無提供評審員名單。該局重申有關意見純以專業角度出發，不涉及任何政治考慮，「外界人士不應每每將專業工作政治化」。

教育局稱，專家提出意見後，「期望出版社在本學年內完成修訂的工作」，如果書商接受並修訂，教科書名單會上載至局方網頁。換言之，倘書商不接納要求，便不列官網書目介紹之列。書商代表表示，支持可提升教育質素的措施。教育局會參考是次經驗，考慮通識科長遠質素保證措施，包括課本送審的可行性。

葉建源稱，教育局此舉為新做法，不理解所謂「專業諮詢」的性質，如是否真的能做到自願、提供意見的標準為何、是否真的專業、對學校選書有何影響等，大家會憂慮局方如何對字眼或內容提建議。他認為教育局應有詳細說明，否則在目前政局下，難免令人擔心是政治外力干預，變相實行送審制度。

教師：現教材行之有效 不需諮詢

教協理事、資深通識科教師張銳輝說，現時市民對政府信心度低，局方應公布更多「專業諮詢」的具體內容，例如專業團隊的學者人選，否則會讓外界擔憂這不止提供專業意見，而是「送審」。他擔心書商或學校有壓力，令大家在局方影響下製作教材，最終不利科目專業發展；認為局方應相信教師有專業判斷，現時教材行之有效，不需此服務。

張國鈞：自願參與未能確保符專業標準

民建聯立法會議員張國鈞認為，這個自願措施未能釋除疑慮，因屬自願參與，未能確保學校使用的通識科教科書都能符合專業標準，而學校也能選擇未有經過審核的教科書作教材。全國政協副主席、前特首董建華早前稱，通識教育造成現時年輕人問題；9名建制派議員早前發聲明，對教育局專責小組提出維持通識科是必修科的建議感到極度失望。

明報記者

（反修例風暴）

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