稱多精英義載捐物資 怕「攬炒」屬政府誤判

有深圳工作者一過關即赴前線

隨着修例受到關注，沈旭暉說身旁不少已「上岸」者願承擔風險參與反修例，「在那個圈子是頗有感召力的，因為大家知道這些人平日『惜身』，也已上岸」；他也見身邊的年輕人以「end game」心態投入運動，他說若自己現時是年輕人，行動大概也沒什麼不同。他說，身邊有不少傳統精英友人，過去數月持續義載、捐物資；甚至有人在深圳工作，一過關便到抗爭現場「接放學」，只覺到了這階段，已沒什麼所謂。

「一成不變是逆時代而行」

政府以為成年人不同意「攬炒」，沈旭暉稱那是誤判，政府以為一般人信奉穩定，但世界早已翻天覆地，暮氣沉沉的「穩定」才非常態，「一成不變不是option，那是逆時代而行」。

另一邊廂，近日由國泰等事件可見，不同聲音不被接受、要被「照肺」，那是可能性甚高的將來。沈旭暉說，既然如此，當社會精英有信心單憑實力也能生存，一切就豁然開朗，「既然如此，為何要這麼多枷鎖、顧忌？」

眼看社會分配不公，沈旭暉說他那代精英縱未必主動提出、但其實不怕「攬炒」，儘管手持物業的樓價或跌一半，「這地權力、資源分配均不公平，由零開始，說不定真正有能力者可以走出來」。

（反修例風暴）