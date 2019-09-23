沈旭暉：政府思維落伍 勇武恐成常態

明報記者 邱榕瀅

行會不識連登 政府施壓派糖 時空錯配

沈旭暉早前接受本報訪問，他說早於今年5月，大數據顯示修訂《逃犯條例》或成為像英國脫歐、美國總統特朗普當選的「黑天鵝」，隱約預視6月將有多人遊行。他看的是大數據，但致命的是政府科技、思維均見落伍，行會成員不明連登、Telegram，只覺運動背後定有大台，「這很危險，保證會用時空錯配的方式處理新時代的問題」，以至政權向企業老闆施壓令人勿「亂說話」，他認為50年前或許奏效，但當社會走向「slash」世代，人們習慣有數份工以至自由身，「如何能『摙住』他們？」

對話平台恐難解局 最終變談上樓

政府近日提出「對話平台」、「專家小組」剖析香港深層次問題，法國「黃背心」運動透過對話解決，但沈旭暉認為香港不能：「黃背心」由經濟議題而起，再天馬行空議題在法國都能討論，市民也能消消氣；港版對話平台相信不可能討論港獨等議題，最終大抵只會談地產霸權、如何上樓。

反修例運動令民間湧現新思潮，沈旭暉指出，政府常談切割暴力，然而6月12日若無勇武派，法案大概早已通過，相當多港人無與當日暴力切割，「當制度令另一種聲音永遠得不到應得的東西、要阻的事都無法阻止，就會有另一種機制制衡」。這意味除非制度有改變，勇武方式未來數年會成常態，任何爭議事項，事態又會重演。

指青年「手機原住民」 易維持身分認同

沈旭暉預視，未來將出現新形式的經濟體，市民毋須依靠大企業、政府仍能自力更生，舉例過往網上撰文、拍片均是自我滿足，但近年卻能維生，新媒體會用新型貨幣倡議不同議題。此外，年輕人均是手機一代「原住民」，令港人更易維持身分認同，「現時看見不斷被打的案件，時刻提醒你某些價值的重要，這是上多少國民教育課都不能抵消的」。

另一邊廂，海外港人亦積極參與今次運動，包括文宣、翻譯、聯繫當地圈子，香港身分意識超出地域限制；沈旭暉甚至舉出去年諾貝爾經濟學獎得主所提出的「憲章城市」（charter city）概念，在別處租用城市港口、將自身所信的價值觀在另一地建立，延伸真正的香港。

運動料變持久戰 多戰線仍未發掘

不少運動參與者將今場運動形容為「end game」，但在沈旭暉看來，這將是一場持久戰，面對用古老思維手法的政權，他說許多戰線仍未被發掘，「既然如此，我們可以找自己的出路，年輕一代亦可想其他方向，正正是這時代可愛的地方」。

（反修例風暴）