將軍澳被捕13歲童准保釋

范國威：有市民腹中海綿彈出血

民主黨觀塘社區主任梁翊婷周六晚11時許，於將軍澳目擊及拍攝男童被捕情况，男童雙手被反鎖，由數名警員帶走，警員沿途被市民指罵。梁翊婷表示，未知男童被捕前行為，當他被警員帶上警車後，有市民阻止警車離開，雙方其後於唐德街近皇冠假日酒店對峙，有人向警投擲物件，警方發射胡椒噴劑及開槍還擊，「有海綿彈頭落在我身旁」。立法會議員范國威表示，他到場協調期間遭警胡椒噴劑噴中，亦有街坊被海綿彈射中腹部流血，沒要求送院。事件中另有一19歲青年被捕。

事發於周六晚，一眾市民在將軍澳唐賢街一商場外聚集唱歌，其間與持不同意見中年男子口角，男子被包圍，其後報警。警方昨凌晨發稿稱，警員接報到場處理期間，有示威者聚集，經警告無效後拘捕一名13歲男童及一名19歲男子，涉嫌非法集結。警方在男童身上搜獲噴漆及「雷射槍」，男童同時涉嫌「藏有攻擊性武器」及「藏有工具可作非法用途」。

另一19歲被捕青年 沒裝備街坊裝僅斜揹袋

范國威昨凌晨到觀塘警署了解被捕兩人情况，確認男童為13歲，於將軍澳張沛松紀念中學就讀中二，其案件由將軍澳重案組調查，男童家長及律師昨凌晨3時到警署，男童昨午在律師及家長陪同下錄取口供。協調男童的律師表示，警方未有控告男童任何罪名，男童於昨晚7時獲保釋；而另一被捕的19歲青年姓陳，為理工大學學生，律師昨凌晨1時到達警署協助，青年因手部受傷被送到聯合醫院。范國威稱，青年被捕時身穿街坊裝，身上僅有一小斜揹袋，沒任何裝備，批評警方拘捕街坊，並向居民發射胡椒噴劑海綿彈的做法荒謬。

（反修例風暴）