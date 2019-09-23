警機場佈重兵 「和你塞」不成轉戰港鐵站

A線巴士逐架搜 帶走3人檢頭盔眼罩

機場客運大樓繼續實施進出管制安排，旅客須持離港機票或登機證及旅遊證件，才能進入客運大樓。機場快線昨早9時起，列車服務維持來往機場至香港站，不停九龍、青衣及博覽館站，九龍站市區預辦登機服務亦暫停。

大批防暴警察昨晨起在機場客運大樓外戒備，機鐵線香港站、青衣站等警員亦在場駐守；警車駐守青衣收費廣場兩邊方向巴士站，警員登上每輛A線巴士搜查，多人被截查，最少3人被帶走，警方在3人背囊搜出頭盔、眼罩、防毒面罩等。示威者下午在網上呼籲，由於堵塞機場不成，改為堵塞港鐵站接連的商場。

昨大致平靜 機場冷清旅客感可惜

有網民發起在荃灣一帶馬路踏單車，以堵塞近荃灣德士古道附近迴旋處，目的令進出青衣車輛慢駛。約15人下午約1時50分在荃灣公園出發，經楊屋道轉出大河道，但人數不多，未有太大障礙。

居於澳洲的以色列人Goliwawser一家四口留港4天後，昨搭飛機回澳洲。Goliwawser表示，原計劃由旺角乘機鐵提早到機場，準備乘搭下午4時半航班，但因機鐵不停中途站，最後以的士代步，1時左右到達機場。他認為相比以色列，香港機場運作比想像中暢順，他說機場比他們4月來時冷清得多，相信與外國媒體報道香港混亂有關。

居住澳門的莫小姐與朋友昨搭飛機到北京再轉紐約，搭的士經港珠澳大橋到港才得知塞機場消息，但無阻旅程。她稱以往機場很熱鬧，如今冷冷清清，感到可惜。

黃小姐與家人到上海，她稱留意到機場或出現示威活動，以往搭飛機一般早2小時到機場，昨再提早1小時，沿途大致暢順，門口檢查亦未阻很多時間，惟航班被航空公司取消，獲另外安排航班，會到機場貴賓室消磨時間。

（反修例風暴）