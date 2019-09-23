示威者闖列車快閃開逃生門 港鐵東涌線受阻50分鐘 車長：行車開啟會急煞

4人行事 1人開啟斜道手法熟練

香港大學學生會校園電視facebook上載的短片顯示，最少4名戴帽、口罩及手套的男女，走入正停在南昌站3號月台一列往東涌的東涌線列車車尾，其中一名背着紅色背囊的男子，開啟車尾駕駛室的逃生門，走入駕駛室並以熟練手法推下逃生斜道至路軌，其後將一罐狀物體拋下，一名戴帽女子走落斜道把罐狀物體踢落路軌，最後有人大叫「走、走、走啦」，過程約30秒。

港鐵表示，昨午4時55分列車在南昌站上落客時，有人非法闖入車尾駕駛室，將車尾緊急落客斜道放至路軌，列車服務受阻。職員需收回斜道，確定沒有人闖入路軌及設施安全。東涌線服務於昨午5時42分逐步回復正常。

緊急通道 駕駛室門不上鎖

本身為港鐵資深車長的葵青區議員梁志成表示，列車頭尾駕駛室均為緊急通道，遇上突發事故，乘客可經駕駛室斜道疏散到路軌，再步行至安全地方暫避。他說，類似一般大廈緊急逃生出口，駕駛室門絕不可能上鎖，逃生出口及斜板均有感應器，車長可在駕駛室透過指示燈獲悉逃生出口情况。

梁志成續稱，如行駛中列車逃生裝置被啟動，列車會緊急煞車，乘客有可能跌傷，開門者及附近乘客亦有可能跌落路軌，後果非常嚴重，呼籲眾人必須理性，顧及安全。他建議港鐵考慮加派人手巡邏，或於逃生出口門前站崗，以減少濫用。

根據港鐵附例第8條，不當使用緊急設備規定，最高可被罰款5000元。

港鐵：前晚小蠔灣車廠起火 列縱火 現場檢電池

另外，港鐵發言人表示，昨凌晨約2時35分，工程人員於往東涌方向、距離小蠔灣車廠對出的路軌範圍巡查時，突聽到響聲及見到火光，隨即通知車務控制中心和用滅火筒滅火。經初步檢查，路軌旁約2米乘1米草地燒毁，供電電纜亦受損，但沒有影響列車服務，事後已報案。消防調查認為起火原因有可疑，列縱火案處理，警方在現場檢獲一枚約3吋乘3吋乘5吋的電池，相信與案有關，案件由大嶼山警區刑事調查隊跟進，暫沒有人被捕，縱火動機仍有待調查。

明報記者

（反修例風暴）