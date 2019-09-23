警查義務急救員逼罰蹲 人權監察轟濫捕

周六「光復屯門公園」遊行期間，警方在V City商場外截查7至8名身穿反光衣的義務急救員，在場警員一度要求急救員雙手擺背後及蹲在地上，隨後又要求他們面向牆壁一字排開，並搜查他們背囊等隨身物品。約一小時後，警方繼續在屯門大會堂附近搜捕市民及義務急救員，多名警員把3名義務急救員壓在地上。

急救員：警針對情况趨嚴重

近日不時在示威現場擔當義務急救員的阿謙說，警方針對義務急救員的情况愈加嚴重，自己亦曾被警方截停搜查隨身物品及拍攝樣貌。他懷疑是8．31太子站事件中，義務急救員曾對站內傷者數字及警方處理手法提出質疑，令警方不滿，故一眾急救員遭不公對待。

稱若懷疑急救員 願出示身分證

阿謙認為，若警員對義務急救員有懷疑，可禮貌地要求他們出示身分證明文件，而非截查及搜捕，更稱自己與其他救護員不因政見不同而選擇性救人，舉例稱自己前晚於元朗亦有替被青年追打的中年人止血。

香港人權監察強烈要求警方交代周六於屯門V City外濫捕救護員原因，並批評警方對救護員無故指罵羞辱，敦促警隊解釋上述行為。

（反修例風暴）