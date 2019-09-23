網片：被制服守護孩子成員 後巷捱警腳踢

警員強光照拍片者

警截稿前未回覆

有份組織「守護孩子行動」的好鄰舍北區教會傳道人陳凱興昨接受查詢時確認，一名成員前晚於鳳攸北街以涉嫌襲警被拘捕。他說事發時「守護孩子」的成員與陳基裘（陳伯）想上前了解被捕青年情况，警方向成員噴射胡椒噴劑，「守護孩子行動」其中一人被捕。陳凱興說對警員做法「異常憤怒」，並稱成員並沒有拒捕或攻擊警方。

傳道人批警濫暴如「七警」

昨日起有網民在「連登」討論區及通訊軟件Telegram上載一段由高空向地面拍攝影片，片中有穿黃色「守護孩子」背心成員身處後巷，其身旁的警員疑似用腳向他踢了一下，有人大叫「停手呀sir，影住你呀」，最少兩名警員從地面以電筒照向上方，以強光影響拍攝，更有人以粗言說︰「拍乜×嘢呀？」。

陳凱興說，該成員約30多歲，主要在場照顧老人家（陳伯），陳昨凌晨已聯絡律師協助該名被捕成員，據悉被捕者被送往博愛醫院，口腔及牙齒流血，感暈眩。陳形容事件有如5年前的七警襲擊曾健超案，批評警察濫暴，會全力協助該成員及其家人處理事件。

另外，昨日凌晨1時，有兩名女子駕駛一輛黑色私家車途經元朗大馬路時響號遭警員截停，警員喝令兩女子蹲在牆邊並搜查她們手袋。女司機表示被警員的盾牌刮花車身，兩人被搜查逾10分鐘後獲放行。周日衝突中，有示威者以「黑警」等字眼辱罵警員，有警員以「曱甴」等字眼形容示威者。

民權觀察昨發稿譴責警方默許前線警員以去人性化字眼辱罵市民及示威者，助長警員以仇恨方式執法，又批評警方屢以執法為名，濫捕市民。組織同時呼籲示威者及市民應停止以「警犬」稱呼警察。

（反修例風暴）