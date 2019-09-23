元朗靜坐爆衝突 5漢遭私了浴血 一人疑非禮遭踢 兩人爆樽被圍毆 警：追究到底

周六深夜至周日凌晨元朗爆發多宗市民衝突，最少4宗涉及示威者向懷疑不同政見人士以「私了」形式還擊。接近午夜，元朗大馬路與鳳翔路交界，一名灰衣男子被指非禮一名身穿反光衣的女子，遭多人追打。目擊事件的義務急救員事後接受本報訪問時稱，一名穿反光衣的女子曾追着灰衣男子問︰「你做乜摸我？」其後灰衣男遭多人包圍再被推倒，多人上前腳踢，義務急救員曾上前分隔，但灰衣男子拒絕救治，隨後繼續被踢。

拒急救員治理 「死也願意」

未幾，大馬路另一處再發生衝突，現場消息稱兩名有酒氣中年男子手持玻璃樽與他人爭執，其中一人曾將玻璃樽打向路邊的欄杆「爆樽」，大批示威者趕到以雨傘、摺櫈等還擊，兩人被打至血流披面，其中一人由義務急救員救治，另一人拒絕治理，並稱手上有玻璃樽是因為正在喝酒，又說，「流血有乜所謂？我為中國人流血，我死也願意。」

約半小時後，元朗康樂路與康景街一帶小巴站附近，一名穿背心男子被包圍，現場有人稱該男子曾在朗屏站破壞文宣，男子跪地求饒，有人向他投擲玻璃樽，男子腳部被割傷；他其後登上的士欲離去，一批青年再包圍的士要求男子落車，男子落車後再被圍毆至頭破血流，義務急救員為他治理後由救護車送走。

1人遇襲 疑曾拍示威者樣貌

差不多時間，輕鐵康樂路站附近亦有一男子被多人以雨傘追打，他逃往元朗站方向時仆倒，被人以雨傘擊打及腳踢，男子倒在血泊中，其後由救護員將他救起。男子遇襲原因未明，現場有人稱他曾拍攝示威者樣貌，亦有人稱他曾與示威者口角時稱要打死人，亦有稱男子曾撕去「連儂牆」的文宣。

打鬥發生前，大批市民周六晚原於元朗站旁的商場靜坐，其後部分人轉到元朗大馬路一帶，有人向警車投擲汽油彈，「香港01」拍攝到有示威者投擲汽油彈時誤燃自己背部。警方昨凌晨發表聲明稱前晚9時許，暴徒在元朗大馬路向警車投擲汽油彈，佔據馬路及縱火，深夜時分元朗一帶有多宗因意見不同而引起的爭執、襲擊及打鬥，多名市民被圍毆至嚴重受傷，警方會對所有違法行為追究到底。

明報記者

（反修例風暴）