梁振英：將懸紅查運動資金

對於特首林鄭月娥將與官員深入社區對話，梁振英在訪問說，對話非常必要，認為應是雙向交流，建議政府聽意見同時，有必要闡述清楚政府立場，「應抓住這個機會正本清源，不能讓一些謠言在社會上誤導市民」，如政府絕對不能接受違法暴力行為，講清楚《基本法》對雙普選規定等，又強調香港是法治社會，無論涉嫌非法集會或暴亂等，違法者都應承擔法律後果。

人民日報：激進分子為奪治權鋪路

另外，《人民日報》昨發表評論稱，香港反對派和一些激進分子提出的5項訴求中，終極訴求就是實行「雙普選」，想要的普選制度就是選出一個代表他們立場、不對中央政府負責的特首。評論重申香港普選制度須符合基本法及全國人大常委會的有關決定。

評論指出，反對派和激進分子追求的是激進、為一己私利及迴避中央主權的獨立政治實體民主，形容他們是為奪取香港的最高管治權鋪路。

（反修例風暴）