鄭若驊：亂轟檢控決定司法機構均損法治

鄭若驊昨以「請珍惜我們的法治」為題發表網誌，強調律政司按法律、證據客觀專業分析，不因涉案者政治理念背景而有不同處理。她強調法庭秉行公義，按法律及可接納的證據裁決，判辭亦會陳述裁決理據，或有人不滿裁決結果，但不代表司法獨立出現缺陷。

張建宗：孩子經歷暴力場面為害深遠

政府官員近日頻頻會見各界商討對策，政務司長張建宗昨於網誌稱，青年發展委員會上周舉行主題特別會議，委員一致認為住房為香港面對最嚴峻的社會問題，他稱政府銳意堅攻房屋土地供應問題，亦將是下月發表的《施政報告》重點之一。張建宗說，兒童事務委員會上周舉辦茶會，有委員擔心事態發展令兒童身心、精神健康受影響，兒童或從新聞、社交媒體接觸衝突、暴力片段，感害怕及迷惘，或出現創傷後壓力症徵狀，甚至模仿暴力行為或對某類人產生不信任、仇恨，委員一致認為，孩子不適當接觸或經歷暴力場面，為害深遠。

勞工及福利局長羅致光在網誌稱，當前政治氣候，或有人譏諷政府說什麼、做什麼，年輕一代都不會領情，但他並非如此悲觀，指近日在不同場合接觸的年輕人，均能就各項社會實務議題和平理性討論、提出建議，冀深入聽取青年及社會大眾聲音，「對話一定比對抗好」。

（反修例風暴）