建制泛民同稱對話太遲 倡容攜面具雨傘

公民黨料場內對罵場外衝突

余德寶昨於港台《城市論壇》表示，對話來得太遲、太少，又質疑政府一方面稱要冷靜，卻容許警察任意拘捕議員甚至救護員，質疑如何可安心對話，最終只是「假對話」。他認為，對話應有互信，但不容許出席者帶雨傘、防毒面具等，「這是信任基礎嗎？」

民建聯：諮詢渠道應大刀闊斧改變

顏汶羽同意對話來得太遲、時間太短，「總好過一步都不行」；又指規矩可「放輕點」，例如可帶雨傘、防毒面具等，認為是表達自由。他稱特首、問責團隊應汲取教訓，謙卑、熱誠落區與市民溝通，強調特首應全面聆聽，無論《施政報告》、諮詢渠道都要大刀闊斧地改變。

曾任亞視公關的「暖男運動」發起人黃守東稱，政府公關手段欠適切，只開放150人名額對話，民間會質疑誠意，應開放更多名額，最終面對市民時是否聆聽並作適切回應，才為「重中之重」。

中醫界選委關家倫則稱，不少專業界別早於5月、6月已聯署、遊行冀有對話，惟直至目前不少人已頭破血流才提出對話，質疑政府是否真有誠意。

（反修例風暴）