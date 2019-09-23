聶德權青衣被圍 座駕遭扔鐵通破窗 毛孟靜：周四抗議難免 聶：對話決心不變

被激光射臉 嘉賓同遭殃

聶德權昨午在青衣城對開出席由葵青民政事務處及葵青區議會慶祝國慶工作小組合辦的「同心匯聚賀國慶」活動。活動未有通知傳媒採訪，現場有民安隊員維持秩序。聶德權發言期間，被人用激光照向臉部，台下高叫「賣港賊」和「無恥」等口號，聶德權未有理會，繼續發言；台上表演期間，台下高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。出席活動及上台的嘉賓及小學生也受牽連，遭激光筆照射。

聶德權出席活動後接受傳媒訪問，其間有市民上前指罵，他要對方冷靜後即轉身離去，未與市民對話，並由民安隊員護送上車。有人阻擋聶的座駕，並向座駕扔雜物、 鐵通等，車頭擋風玻璃破裂，聶德權一直留在車上。約20分鐘後，防暴警察到場，原本包圍的人散去。

稱擬下車對話 歸咎示威者趨激動

聶德權昨晚於facebook表示，任何人有意見向政府表達，政府都必須虛心聆聽，面對包圍他的示威者，態度都一樣。他又說，當時想過下車，直接面對面與現場者對話，「可惜部分示威者越來越激動，他們開始向車擲雜物、鐵通，使車頭玻璃碎裂等」，若貿然下車，擔心影響現場市民、小孩和工作人員安全。

聶德權說，社會上有任何分歧，都可透過溝通、對話解決，又指不同形式的對話會陸續推出，政府與社會對話的決心不會改變。

民主派會議召集人毛孟靜稱，聶德權落區被示威者指罵，反映民情對政府仍洶湧，「想不到有哪位官員可以安全落區而不被包圍」；她形容聶德權在修例一事上角色相對較不突出、較少惹火言論，仍有此待遇，而特首林鄭月娥舉辦的「對話會」已列明時間、地點，可謂「邀請市民去嘈你」。

田北辰:對話倘未服眾反激民情

實政圓桌田北辰稱，對話無論如何都要做，可先試行一兩場，即使未能成功亦顯示已盡本分。他稱目前雖民情洶湧，但最重要是迎難而上，「政治就是爭取民意，不是能幹、大聲夾惡就爭取到，而是別人無道理下，你做盡去爭取民意」，認為即使對話期間有官員被斥責，社會或因而對政府有同情心。但他亦憂慮政府面對敏感問題，舉例若市民質疑為何不能成立獨立調查委員會，若政府給出的理由未能服眾，最終會更刺激民情。

明報記者

（反修例風暴）