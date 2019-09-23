塞機場不果 「逛」港鐵商場示威

叫口號有和應有落閘

入優品360喊福建獨立

網民原定昨午12時半發動「機場交通壓力測試」，後來改發動堵塞南昌站、葵芳站及九龍站的商場或港鐵站。下午約3時45分起，大批人開始在圓方「逛街」，走遍商場各層高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，並唱《願光榮歸香港》，有店舖落閘，也有商店職員和應，加入叫口號。

堵電梯毁南昌站設施 兩站關閉

至傍晚約6時，示威者於連接九龍站及圓方的出口聚集，其後搬鐵馬等雜物堵塞扶手電梯。大批警員在九龍站大堂戒備，其後一批防暴警衝上樓梯，示威者立即四散，朝佐敦方向撤退。港鐵約6時半宣布因應突發情况關閉九龍站。

另一批網民則到南昌站上蓋商場V Walk「逛街」，同樣在各層唱歌及叫口號，其間走進被指是「福建幫」商家開設的「優品360」，聲稱要買零食，亦有人在店內高叫「福建獨立」等口號。其後有示威者破壞南昌站設施，包括損毁閉路電視鏡頭，用滅火喉向地面射水等。

另外，政制及內地事務局長聶德權昨於青衣城外出席活動遭市民包圍（詳見A2），防暴警趕到解困，警員其後撤至青衣站。大批市民在青衣城內及港鐵青衣站外聚集及抗議，港鐵下午近5時半宣布青衣站暫時關閉。

（反修例風暴）