沙田千人集會 唱歌砌「自由鳥」變砸港鐵站

港府回應，稱連續第二日多區出現暴力及破壞行為，予以強烈譴責。發言人斥示威者滋擾商戶及破壞商場設施，行為極自私，並斥示威者侮辱國旗，挑戰國家主權。

群眾昨日中午於沙田新城市廣場聚集，於商場中庭及各層叫口號、唱歌等，最高峰時有逾千人，其中有不少在場市民自攜七色紙張摺紙鶴，砌出藝術品「自由之鳥Freenix」。藝術品發起人Apple表示，受意大利支持者啓發，昨日收集六七袋紙鶴，未來會再次展出。

國旗被丟城門河 警拘一人

至下午4時，有人號召在商場舉行「藍色商戶旅行團」，帶領逾百人到商場內美心旗下餐廳高叫口號。同一時間，有人把沙田大會堂懸掛的國旗拆下，並將國旗帶到新城市廣場中庭，放在地上踐踏，有人歡呼，有人用噴漆將國旗塗黑。示威者之後先將被塗污的國旗掉進垃圾桶，連同垃圾桶推落沙田公園的水池，之後取回國旗，並將國旗丟進沙田城門河。

部分示威者之後轉到港鐵沙田站，塗污逾10部售票機及破壞入閘機。港鐵隨即關閉沙田站，大批防暴警察到場。示威者轉到商場內，破壞及拆下多個大型廣告顯示屏，加上雜物築成路障，堵塞商場連接港鐵站的通道及多個通往地下交通交匯處的出入口；有人打開消防喉噴水，又用洗潔精淋地。商場5時許宣布關閉，所有商戶關門。

拆廣告屏幕當路障 洗潔精淋地

新鴻基地產表示，對於有大批人在商場內擾亂公共地方秩序，滋擾租戶和顧客，在商場內惡意破壞，「極度遺憾，並予以強烈譴責」。

有組織罪案及三合會調查科（O記）人員經調查後，昨晚拘捕21歲姓羅男子，涉嫌侮辱國旗被扣查，案情涉及昨午沙田示威活動。

（反修例風暴）