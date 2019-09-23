不滿撐警 示威者商場狙擊美心舖 貼標語「撳籌」不光顧 商界憂市民自食其果

明報記者

由反修例示威掀起的抗爭運動，令社會「黃」、「藍」陣營壁壘分明，過去因有員工參與示威活動的國泰航空，遭中國民航局發出重大安全風險警示，國泰其後解僱多名員工，被批評「白色恐怖」。網上黃、藍兩陣營，也各有杯葛的商戶名單。

到多商場發動罷買

有網民昨發起罷買日，針對多個港鐵旗下商場及新城市廣場。逾千人響應號召，昨午1時起聚集在新城市廣場，高叫口號及唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。

至下午3時，有人號召舉行「藍色商戶旅行團」，到不同商戶宣傳「罷買」，近百人響應。美心旗下商戶成重點對象，有人在美心西餅店內高叫口號，有人撞跌貨架，餅店暫時關門。美心旗下的Starbucks、Simplylife等多間食肆，有示威者聚集高叫「美心黑心，黑心美心」等口號。另一批市民則到多間美心旗下酒樓不停「撳籌」，包括翠園、潮江春等，並以貼紙把輪枱號紙條連接為多條長長紙條，由8樓下垂至地下中庭。

部分中資商戶如喜茶、華為，以及由「福建幫」商人經營的優品360亦遭示威者抵制，示威者在門外貼上反修例標語。至5時許，新城市廣場宣布商場營業時間提早結束，場內市民陸續離開，所有店舖落閘。

南昌站V Walk及九龍站圓方商場昨午亦有市民聚集，在圓方，示威者下午4時起針對屬美心集團旗下的「千両」、魚塘鴨子食肆等示威，多間商戶提早關門。新地在南昌站正開售的新盤匯璽III，亦因昨日示威行動影響，項目現樓示範單位暫時關閉。

V Walk圓方「藍商戶」遇示威

旅遊界立法會議員姚思榮說，現時社會瀰漫「黑色恐怖」、 「白色恐怖」氣氛，任何機構作表態或行動，便招致另一方政見者針對報復，稱香港以往標榜言論自由、 和平理性，現在核心價值被破壞了。

鍾國斌：損言論自由 憂商家棄投資

自由黨黨魁鍾國斌也認為，示威者針對美心等商戶不公平，稱香港應有言論自由，批評現時因為政見不同便拳打腳踢或圍堵的做法「不文明」。鍾又說，現時商界也因害怕受針對不敢出聲，稱營商環境被破壞，商家會「無聲抗議」選擇不投資，憂市民最終「自食其果」。

對大集團失望 示威者：將抗爭融入生活

示威者阿文（化名）解釋，不滿美心集團於反修例運動的言論及行動，冀呼籲更多市民抵制，「要將抗爭融入生活」。另一示威者王小姐表示，對美心等大集團失望，會嘗試以行動制裁它們。

Starbucks顧客梁先生認為示威者行動和平，支持他們和平爭取五大訴求，但不太明白於食肆外抗議的行動意義，也希望他們勿過度阻礙別人生活的權利。

（反修例風暴）

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