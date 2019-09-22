楊潤雄稱常秘處理教師註冊 梁振英斥卸責

楊潤雄昨午出席活動後被問到梁振英對他的批評，他解釋，教育局處理教師操守投訴時，一定會全盤考慮事件背景、對教育界及學生的影響等。他說，除了官校教師，教師的僱主是學校，若學校覺得老師在行為、教學或操守上有問題，或者與學校理念相違背，學校有權按《僱傭條例》採取行動。

梁稱戴健暉案測試教局「擔當」

昨晚梁振英再在fb出帖，斥教育局「只發了兩封譴責信就算交差？」他稱戴健暉已承認有針對警察子弟的極端惡毒語言暴力，不存在誤判可能；批評教育局長不取消戴健暉的註冊，又將革除戴的責任推向作為僱主的學校，是極不負責任。梁稱，警察家庭十分擔心子弟在校內被針對，質疑「楊局長對得起警察子弟嗎？」楊潤雄昨說「亦有很多人可能對我的表現不是很滿意」。梁振英說警察家庭極不滿，又提醒：「國家經常提醒特區官員做事要有擔當，戴健暉案是對教育局的重要測試。」

（反修例風暴）