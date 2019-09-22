林大輝籲續辦社區對話 遍地開花 何沛謙倡獨立調查 湯家驊：再讓步否視乎社會情况

何沛謙稱社會意見清晰 「不會說聽不到」

不過，現任醫管局大會成員的資深大律師何沛謙昨天出席活動時稱，現在社會意見「清晰到不得了，不會說聽不到的」，認為政府現時要有大刀闊斧的做法，而非只撤回修例及落區聽意見就可解決，最基本應該成立獨立調查委員會。

林大輝：林鄭應與所有司局長同出席

林大輝在港台《星期六問責》上表示，看不到政府有特別應對反修例風波的方法，而特首周四舉行對話會是希望走出困局，但他認為不能靠一場對話就能找到打開困局的鑰匙，需要在全港18區不斷舉辦「社區對話」。他指出，林太應該與所有司局長一同出席對話會，因特首能回答的範圍有限，不能就每個範疇深入回應，「司局長不能側側膊，一定要面對」；認為若政府放棄與反對的聲音溝通，不會成功。

他又說，即使對話會期間可能有市民會指摘或叫嚷，特首也不應因害怕而停辦對話會。他認為對話會的話題應聚焦於法律、政府班子等重要事情，不能太空泛。

行會成員湯家驊昨日稱，社區對話是參考法國政府處理「黃背心」示威，目前社會最重要是對話；至於政府會否再向示威者讓步，要視乎社會轉變的情况。

人民日報刊文促政府勿怕批評

另外，《人民日報》前日刊登評論文章，稱特區政府於周四舉行的首場「社區對話」體現了誠意，機會難得，不應被辜負；建議政府要不怕批評，認真傾聽並尊重民意；參與對話市民應不受煽惑、不懷惡意。評論指出，一次對話不能解決所有問題，但相信市民能從對話中看到出路和希望，自覺驅逐暴力違法行為。

教育局長楊潤雄昨日出席一個活動時提到「社區對話」，說市民可以盡情表達意見。他又說，即使市民未能中籤參加首場對話也不用失望，因司局長未來也會落區，有信心得到大家支持。

明報記者

（反修例風暴）