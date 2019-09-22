光復屯公遊行 唱歌「大媽」無開檔

公園保安：前日仍有十數檔

遊行前的屯門公園「自娛區」A區和B區都沒人唱歌，有公園保安稱7月遊行後，約一個多月沒人擺歌檔，但後來再出現，至前日仍有十數檔，估計昨日因遊行不敢開檔。街坊梁先生說，平日在公園做運動見有人唱歌，上次遊行後歌檔聲量明顯減少。他又稱，在現場及網上影片留意到各歌檔開始不歡迎與大媽跳舞而聞名的「Happy伯」，有歌檔不收其利市。「Happy伯」日前接受傳媒訪問聲稱曾贈予多名「契女」數以百萬元。

昨午約2時，大批人在新和里遊樂場集合，多名黑衣人在球場內踢波，圍觀者笑言他們沒號碼；另有數以百計聚集者唱《願榮光歸香港》及喊口號，有人持美國旗，希望美國支持港人並通過《香港人權與民主法案》。

發起人：只收斂一個月 政府無再打擊

發起遊行的屯門公園衛生關注組發起人巫堃泰說，7月遊行後「大媽問題」收斂了一個月，其後故態復萌，政府沒再打擊，因此昨再遊行，要求禁止打賞、增加居民投訴權、加強跨部門執法打擊疑似賣淫、正視屯門長者及民康設施不足、檢討康文署公園管理策略，並說「五大訴求，缺一不可」。

遊行隊伍約於2時50分起步，沿途高呼「光復屯門，刻不容緩」、「屯公淫蟲多，嚇親細路哥」等口號，又唱《肥媽有話兒》。隊頭按不反對通知書要求沿行人路走，但部分人走出馬路，有防暴警舉起印有「警察警告 你現正違反法例 你可能被檢控」的黃旗。走到屯門公園時，遊行者高呼曾在公園跳舞的女子名字「娜娜」。

提前結束 主辦方：警不正當用武

不反對通知書規定遊行須5時結束，隊頭於3時40分抵終點屯門政府合署。約4時13分，主辦方稱因應警方不正當使用武力，宣布遊行結束，呼籲市民到安全地方。

（反修例風暴）