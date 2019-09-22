靜坐前4小時關元朗站 街坊取消出行批擾民

「光復屯門公園」遊行昨午2時起步，另元朗站靜坐則由7時開始。港鐵昨早10時宣布，因應有公眾活動評估風險，並與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工安全，西鐵線屯門站昨午1時起關閉，元朗站3時關閉。

屯門站商舖下午12時許已落閘，近D出口有逾20名防暴警察駐守，其餘多個出口均設封鎖線，有港鐵職員看守。港鐵職員在下午約1時開始封站，同時有人跑入閘。

千萬買港鐵上蓋 「極影響我」

元朗站則於下午3時關閉。街坊李太原定帶兒子上興趣班，中午得知3時元朗站關閉，感非常憤怒，致電元朗警署問「你們到底搞乜？」警員反問她為何致電警署。住在元朗站上蓋物業的徐先生昨晚原約了朋友食飯，因封站而告吹，「我驚出去返不到來」。他去年為住近港鐵站，以近千萬元買入單位，「8．21都沒封站，我們要行，示威者都讓路，今次封站一早拉封鎖線，極度影響我」。居住元朗35年的他說從未見元朗如此多警察，是7．21後才見到，稱昨晚7時才有人靜坐，一早封站是「無謂」。

600閘機損壞 港鐵：部分後備部件用完

港鐵行政總裁金澤培昨接受商台訪問時說，港鐵160多個車站中，近期有88個被破壞。他說港鐵每年都會與全球30多個鐵路系統代表交流，巴黎地鐵的保安團隊有佩槍，權力與警察一樣，可用武力維持鐵路治安，但港鐵保安沒警察權力，故保安問題需靠警方執法。

同場的港鐵車務總監劉天成稱，至前日約600部入閘機、400部售票機及300部輕鐵拍卡機受不同程度損壞，部分後備部件已用完。他說港鐵系統最怕遇上火警，若站內有乘客，或引發人踩人。

立法會議員葉建源昨去信港鐵主席歐陽伯權，批評西鐵線部分車站昨日關閉，客觀上是拒絕為前往或離開遊行地點的市民服務，要求港鐵交代有關安排是否違反《基本法》所保障的集會、遊行、示威自由。

機鐵今香港站直達機場 不停中途站

另外，有人發起今日堵塞機場。機場管理局昨稱，機場快線今日只來往香港站及機場，不停九龍站、青衣站及博覽館站。

（反修例風暴）