何君堯號召3萬人 每區數十響應 零星衝突 防暴警築防線護清牆者

何赴筲箕灣掃地 街坊圍罵「黑社會」

何君堯昨早8時許在屯門現身約半小時，與約30人在仁愛廣場聚集。何手持掃帚在廣場掃地約10分鐘後接受傳媒訪問，他說活動目的是喚醒港人積極心情，最重要是和諧，又說若對連儂牆「有睇法」，能夠清理的話便清理，如強行清理產生「躁動」，會盡量避免。何其後轉到筲箕灣掃街，其間被部分街坊包圍指罵是「黑社會」，有人叫他「返元朗」。何其後到南區總結時稱活動順利完成。

元朗引發口角 警護撕紙兼載走

活動期間，元朗、荃灣、馬鞍山等地發生零星衝突。在元朗西鐵站地下，昨早有數人帶同鐵梯、鐵鏟等清理連儂牆，其間疑有人不滿，雙方口角，軍裝警員到場了解後，召喚防暴警察到場築起防線，分隔清潔連儂牆的市民及記者，清理者繼續在防線內撕紙，最後警員護送他們登上警車離開，其間一名警員說：「上埋去啦，費事一陣你哋畀人圍又有事情發生。」

馬鞍山兩宗淋不明液 3人送院

在馬鞍山，63歲女子昨早10時許在港鐵大水坑站清理連儂牆時被人淋潑不明液體；另於早上11時許，一對中年夫婦在新港城中心清理連儂牆時同樣被人淋潑不明液體，其後男子報稱被人推跌在地，其妻的手機則被人搶走。社交網站有帖文稱頭頂禿髮的男子倒地後被人用工具剃去頭頂頭髮，之後坐地痛哭；警方資料未確定有「剃頭」案情。警方正追緝約20多歲的一男一女黑衣人。兩案3名傷者均送往威爾斯親王醫院治理。

昨早8時許，數名男女在荃灣港鐵站附近清潔連儂牆時，疑不滿被記者拍攝，有人以行山杖指嚇記者，又拍打記者鏡頭，撕紙約5分鐘後離去。另外，樂富港鐵站附近連儂牆亦有持不同意見者互相推撞。在旺角新世紀廣場行人天橋，數名女子在兩名藍衣男子監察下撕紙。

女子持刀撞倒「修補」義工 兩人被拘

至晚上10時許，有市民自發在各區修補連儂牆。目擊者劉先生說，有義工在西灣河港鐵站外修補連儂牆時，一名女子撕去文宣，遭義工喝止，女子拿出一把刀揮舞，並指向一名女義工，再將其撞跌在地，在場一名男子見狀將持刀女子制服壓在地上。劉說，持刀女子其後報警稱被襲，警方到場將其帶上警車，救護員又檢查女義工傷勢。有市民質疑警方將持刀女子帶上警車後會「放犯」，遂包圍警車。同一時間，一名女子襲擊在場的人後逃到港鐵站，被持盾警員帶走。警方稱在場拘捕兩名女子。

明報記者

（反修例風暴）