7．21兩月市民靜坐 示威者多處縱火

另外，昨晚有大批人在太子站B出口外聚集及獻花，有人用激光筆照旺角警署，警員用電筒反照市民。晚上9時許警方清場，制服一名男子，之後有警員廣播警告在場者，並有警員噴催淚水劑，其後沿彌敦道驅散。

7．21靜坐原本在元朗站舉行，因該站昨午已關，參與者改往YOHO MALL，高呼「721唔見人，831打死人」、「光復香港，時代革命」等，並多次唱《願榮光歸香港》，放映白衣人襲擊片段。

與媽媽一起靜坐的冼小姐說，當晚幸好早上了幾班列車，事件令她覺得警察不是站在市民一方，現在見到警察就害怕，「無警察的地方才會感到較安全」。60多歲的鍾女士憶述7月21日到港島遊行，傍晚6時多已回到元朗家中；反修例事件早可完結，惟政府一次又一次激起民怨。

商場店舖晚上8時許大致已關閘，部分人到元朗站K出口的捲閘前塗鴉，氣氛大致平靜。晚上9時許，有黑衣人在元朗大馬路近鳳翔路一帶堵路，於大馬路、朗日路等「快閃」縱火及設路障，有人在建業街向警車投擲兩枚汽油彈，隨後逾百防暴警察在馬路推進，並清走障礙物，將火撲熄，途人大聲問警察：「721去咗邊？」

警拉青年入後巷 陳伯中椒

警察約10時許在青山公路發射催淚彈，並在內街搜捕，於鳳攸北街將最少兩名青年拉入後巷，近百防暴警在後巷外設防線，用強光照向記者，場面一度混亂，「守護孩子行動」成員陳基裘（陳伯）中了胡椒噴劑。警察先在建新街放催淚彈，並制服一名女子，11時許再於大馬路與朗業街交界發射催淚彈，混亂間地上遺下疑似警棍，有人將警棍交還給警車上警員。

此外，新界北總區重案組人員上周五（20日）在機場拘捕一名42歲男子及在落馬洲拘捕一名59歲男子，二人涉「參與暴動」，經扣查後已獲准保釋候查，須於10月中向警方報到。警方就7．21事件共拘捕了34人，他們涉參與暴動。

（反修例風暴）