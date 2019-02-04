包括9‧3九龍灣截查42C 警獲手令索九巴八達通紀錄CCTV

部分日子特定時段

消息稱，警方在最近一至兩周取得手令，要求九巴提供部分日子當中，特定時段、特定線路的巴士閉路電視片段及乘客的八達通乘車紀錄資料，相關資料有八達通號碼，但沒有乘客姓名等個人資料。

據了解，手令包括要求九巴交出本月3日晚一部42C巴士的八達通交易紀錄資料及閉路電視影像。當晚一批黑衣人在黃大仙龍翔道登上該部駛往藍田方向的42C九巴，車駛至港鐵九龍灣站附近時被防暴警察截停，警員上車搜查乘客，趕走記者，又要求乘客高舉雙手放在頭部，檢查他們的隨身物品。

九巴：沒資料提供

新巴城巴：沒收手令

九巴發言人說，沒有資料可提供。新巴城巴表示，沒有收過法庭手令被要求向警方提供乘客八達通交易紀錄。本報向港鐵及八達通公司查詢有否收到類似的提供資料要求，至截稿前未獲回覆。

警方回覆稱，警方調查罪案會在有需要時按相關法例、既定程序和守則，要求相關人等或機構提供資料或配合。

警消息：非無差別索取

警方消息人士指出，警方不會無差別索取市民的八達通交易紀錄，也不可以這樣做；警方取手令要求公共運輸機構提供八達通交易紀錄，是常用查案方法之一，以協助刑事調查；而手令申請是否需要及必要，須滿足法庭要求，由裁判官把關，例如去年有巴士頻被插針、傷及乘客，警方就索取過八達通紀錄查案。

有刑偵經驗的警官解釋，警方取手令以獲取八達通交易紀錄，可以有多個目的，包括抽出有份犯案的乘客，及核對車上是否有不涉案的無辜乘客。

（反修例風暴）